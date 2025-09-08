Kushinagar News:विवादों में कुशीनगर का मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा, हाईकोर्ट में मामला, अधर में 350 बच्चों का भविष्य
Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदरसा जिस भूमि पर संचालित हो रहा था.आरोप है कि वह जमीन गांव के सरकारी जमीन में दर्ज है हालांकि मदरसा संचालक अपने दावे पर अड़े हुये है कि यह जमीन सरकारी नहीं है लेकिन फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है. पढ़िए आगे.................

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:42 PM IST
कुशीनगर/प्रमोद कुमार: उत्तर प्रदेश में मदरसा और मस्जिदों की वैधता जांच और कथित अवैध जगहों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई का सिलसिला जारी है.यूपी के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर के एक मदरसे का संचालन करने का मामला सामने आया है. इस मदरसे को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है. फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है.

कब हुई मदरसे की शुरुआत 
1972 में मदरसे की शुरुआत हुई और 1989 में इसका विस्तार हुआ.इसी दौरान मान्यता के लिए दस्तावेज़ आगे बढ़ाए गए,लेकिन मदरसा के पास अपनी खुद जमीन न होने की वजह से जिस भूमि पर मदरसा संचालित हो रहा था जो गांव की सरकारी भूमि थी वह चकबंदी और कागज़ों की कमी के चलते मान्यता की प्रक्रिया अटक गई.लेकिन बाद में 1994-95 में मदरसा को मान्यता मिल गई.

सरकारी भूमि पर मदरसा 
जिस सरकारी भूमि पर मदरसा संचालित हो रहा था उसे 2003 में तमकुहीराज तहसील ने गांव की सरकारी भूमि को एक आदेश जारी कर सरकारी भूमि को मदरसा को स्वामित्य का आदेश जारी कर मदरसे के नाम जमीन दर्ज कर दी.आरोप है कि चकबंदी के दौरान कागज़ी खेल करके मदरसा ने बंजर ज़मीन को अपने नाम दर्ज करवा लिया.क्योंकि मदरसा के पास खुद की जमीन नही थी जिसके चलते 2005 में सड़क दूसरी तरफ 2 कट्ठा ज़मीन मदरसा के नाम खरीदा गया.

मदरसा प्रबंधन का दावा 
मदरसा पर यह भी आरोप है कि मदरसा के पीछे 52 डिसमिल ज़मीन पर भी मदरसा खेल मैदान होने का दावा कर रहा है. जबकि उस ज़मीन पर पहले से गुप्ता परिवार का नाम दर्ज है.मदरसा प्रबंधन का दावा है कि यह ज़मीन ईदगाह और खेल का मैदान है.लेकिन तहसील रिकॉर्ड और रजिस्टर कुछ और कहानी कहते हैं. 

हाईकोर्ट में फिलहाल मदरसा विवाद 
2025 में तमकुहीराज तहसील ने बेदखली का आदेश जारी कर साफ कर दिया कि मदरसा का दावा सही नहीं है.फिलहाल पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है.अदालत ने मदरसा प्रबंधन से जवाब तलब किया है.अब देखना ये होगा कि न्यायालय का फैसला इस विवादित जमीन और मदरसे के भविष्य को किस दिशा में ले जाता है.कुशीनगर का यह मदरसा केवल एक शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि 350 बच्चों के सपनों का केंद्र है. लेकिन जमीन के विवाद और कब्ज़े के आरोपों के बीच इन बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है.

 

