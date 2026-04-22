रिश्तों का खेल, कानून बेबस... ‘पिता-प्रबंधक’ ने बेटी को दिलाई फर्जी नौकरी, कुशीनगर मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा

Kushinagar News/प्रमोद कुमार गोंड़: कुशीनगर से भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जहां रिश्तों ने नियम-कानून को बंधक बना लिया. यहां एक पिता ने अपनी बेटी को गैर-कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए न सिर्फ सरकारी कागजों में हेराफेरी की, बल्कि विदेश में बैठी बेटी का वेतन भी सरकारी खजाने से निकाल लिया.

कुशीनगर के थाना रविन्द्रनगर धूस में दर्ज यह NCRB (I.I.F-I) रिपोर्ट भ्रष्टाचार के एक बड़े जाल का खुलासा करती है. फाजिलनगर क्षेत्र के पिपरा कनक के बोदा टोला स्थित मदरसा मुहम्मदिया फैज-ए-रसूल में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है. आरोप है कि मदरसे के प्रबंधक मुमताज आलम सिद्दीकी ने अपनी बेटी तालीमुन निशा, जो उसी मदरसे में शिक्षिका है, को अवैध लाभ पहुंचाया.

बताया जा रहा है कि मार्च 2026 में तालीमुन निशा विदेश यात्रा पर थी, जबकि नियमों के अनुसार छुट्टी के लिए संस्था प्रमुख की अनुमति आवश्यक होती है. लेकिन यहां प्रबंधक पिता ने खुद ही सुपर बॉस बनकर बेटी की फर्जी छुट्टी मंजूर कर दी. इतना ही नहीं, जब बेटी विदेश में थी, तब कागजों में उसे उपस्थित दिखाकर फरवरी और मार्च 2026 का पूरा वेतन निकाल लिया गया.

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कैसा हुआ इस फर्जीवाड़े का खुला?

इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा कुशीनगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने औचक निरीक्षण के दौरान किया, जिससे हड़कंप मच गया. जांच में यह भी सामने आया कि पकड़े जाने के डर से मुमताज ने बैक-डेट में फर्जी दस्तावेज तैयार किए. जांच रिपोर्ट के मुताबिक, बेटी की विदेश यात्रा की अनुमति के लिए 14 फरवरी 2026 की एक फर्जी बैठक दर्शाई गई, जबकि प्रार्थना पत्र 7 मार्च का था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है.

यह मदरसा पहले भी विवादों में रह चुका है. आरोप है कि यहां पारिवारिक नौकरी का खेल खेला गया. मुमताज आलम सिद्दीकी ने पहले प्रबंधक पद छोड़ा और अपने रिश्तेदार को उस पद पर बैठाया, जिसके बाद नियमों को दरकिनार कर अपने परिवार के लोगों की नियुक्तियां करवाईं.

मदरसा विनियमावली-2016 के अनुसार कोई भी प्रबंधक अपने बेटे-बेटी की नियुक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आरोप है कि मुमताज ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी रहमतुन निशा, बेटी नूर सबीरा और बड़े भाई नसीर अहमद को शिक्षक पद पर नियुक्त करवाया. इसके अलावा अपने साले हियातुल्लाह को क्लर्क भी बनवाया गया. वर्ष 2015 में अपनी दूसरी बेटी तालीमुन निशा की नियुक्ति भी इसी मदरसे में कराई गई.

मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने जांच के आदेश दिए हैं. वहीं जांच अधिकारी ने मदरसा बोर्ड, लखनऊ के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर प्रबंध समिति को भंग करने की सिफारिश की है और चयन समिति में रिश्तेदारों की मौजूदगी व नियमों के उल्लंघन की गहन जांच की मांग की है.

Zee मीडिया की ग्राउंड पड़ताल

जब Zee मीडिया संवाददाता प्रमोद कुमार गोंड ने ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचकर पड़ताल की, तो मदरसे के प्रबंधक कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए. उनके द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति ने विभाग को FIR दर्ज कराने की धमकी भी दी. अब बड़ा सवाल यह है कि इतने सालों तक यह खेल अधिकारियों की नजरों से कैसे बचा रहा? क्या सरकारी ग्रांट का इस्तेमाल सिर्फ एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा था? फिलहाल जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है.