10 साल में बदली कुशीनगर के महेंद्र की दुनिया, जेल से लौटा तो चांद टोपी लगाए मिला बेटा, पत्नी बनी नमाजी, मौलाना की साजिश!

प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 10 साल जेल की सजा काटकर घर लौटे शख्स की पूरी दुनिया ही बदल गई. उसकी पत्नी अब साड़ी के बजाय सलवार कमीज में थी और नमाज पड़ रही थी. उसने पत्नी से बेटों के बारे में पूछा तो बताया कि वो मदरसा में पढ़ने के लिए गया. अपने परिवार का बदला हुआ रूप देख शख्स भागा-भागा मदरसा पहुंचा तो बेटों ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया. इतना ही नहीं जब वह अपने बच्चों को घर ले जाने की कोशिश करने लगा तो उसके साथ हाथा-पाई हुई और जान से मारने की धमकी दी गई. शख्स ने पुलिस में अपने परिवार के साथ हुए धर्म परिवर्तन को लेकर मदरसा के मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला

घटना कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मनसा छपरा गांव की हैं. यहां महेंद्र कुशवाह नाम का शख्स कुछ ही दिन पहले जब एक आपराधिक मामले में 10 साल जेल की सजा काटकर घर लौटा तो नजारा ही अलग था. साड़ी पहनने वाली उसकी पत्नी मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ रही थी. पत्नी को इस हाल में देख महेंद्र ने अपने मासूम बेटे विपिन के बारे में पूछा तो पता लगा कि विपिन अब नूर आलम बन चुका है. और पढ़ाई के लिए मदरसा गया है.

पीड़ित पिता महेंद्र जब अपने बेटे को खोजते-खोजते कोहरगड्डी स्थित मदरसे पहुंचा तो हैरान रह गए. मदरसा के मौलाना मुजबुर्रहमान ने बेटे को अपने कब्जे में रखा हुआ था…और जब पिता ने बेटे को मांगना चाहा तो मारपीट पर उतारू हो गया. इतना ही नहीं महेंद्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई.

महेंद्र की शिकायत पर आरोपी मौलाना गिरफ्तार

इसके बाद महेंद्र बेटे और पत्नी का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुस्लिम बनाने को लेकर मदरसा के मौलाना के खिलाफ पुलिस में केस दर्जाया. पुलिस ने महेंद्र की शिकायत पर एक्शन लेते हुए मदरसा के मौलाना (प्राधानाचार्य) मुजबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया और केस के हर पहलू की जांच की जा रही है.

पुलिस जांच में साजिश का खुलासा

एएसपी कुशीनगर निवेश कटियार ने बताया कि जांच में सामने आया कि मौलाना मुजबुर्रहमान ने महेंद्र की गैर मौजूदगी में उसके परिवार की आर्थिक तंगी का फायदा उठाया. मुफ्त कपड़े, भोजन और पढ़ाई का लालच देकर उन्हें मुस्लिम बना दिया. इतना ही नहीं उसने महेंद्र के बेटे का नाम भी नूर आलम रख दिया था.

