10 साल में बदली कुशीनगर के महेंद्र की दुनिया, जेल से लौटा तो चांद टोपी लगाए मिला बेटा, पत्नी बनी नमाजी, मौलाना की साजिश!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2913980
Zee UP-UttarakhandKushinagar

10 साल में बदली कुशीनगर के महेंद्र की दुनिया, जेल से लौटा तो चांद टोपी लगाए मिला बेटा, पत्नी बनी नमाजी, मौलाना की साजिश!

Kushinagar Religious Conversion: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स आपराधिक मामले में 10 साल बाद जेल की सजा काटकर घर लौटा तो पाया कि उसकी पत्नी और दोनों मुस्लिम बन चुके थे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 08, 2025, 08:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 साल में बदली कुशीनगर के महेंद्र की दुनिया, जेल से लौटा तो चांद टोपी लगाए मिला बेटा, पत्नी बनी नमाजी, मौलाना की साजिश!

प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 10 साल जेल की सजा काटकर घर लौटे शख्स की पूरी दुनिया ही बदल गई. उसकी पत्नी अब साड़ी के बजाय सलवार कमीज में थी और नमाज पड़ रही थी. उसने पत्नी से बेटों के बारे में पूछा तो बताया कि वो मदरसा में पढ़ने के लिए गया. अपने परिवार का बदला हुआ रूप देख शख्स भागा-भागा मदरसा पहुंचा तो बेटों ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया. इतना ही नहीं जब वह अपने बच्चों को घर ले जाने की कोशिश करने लगा तो उसके साथ हाथा-पाई हुई और जान से मारने की धमकी दी गई. शख्स ने पुलिस में अपने परिवार के साथ हुए धर्म परिवर्तन को लेकर मदरसा के मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. 

क्या है पूरा मामला
घटना कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मनसा छपरा गांव की हैं. यहां महेंद्र कुशवाह नाम का शख्स कुछ ही दिन पहले जब एक आपराधिक मामले में 10 साल जेल की सजा काटकर घर लौटा तो नजारा ही अलग था. साड़ी पहनने वाली उसकी पत्नी मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ रही थी. पत्नी को इस हाल में देख महेंद्र ने अपने मासूम बेटे विपिन के बारे में पूछा तो पता लगा कि विपिन अब नूर आलम बन चुका है. और पढ़ाई के लिए मदरसा गया है. 

पीड़ित पिता महेंद्र जब अपने बेटे को खोजते-खोजते कोहरगड्डी स्थित मदरसे पहुंचा तो हैरान रह गए. मदरसा के मौलाना मुजबुर्रहमान ने बेटे को अपने कब्जे में रखा हुआ था…और जब पिता ने बेटे को मांगना चाहा तो मारपीट पर उतारू हो गया. इतना ही नहीं महेंद्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

महेंद्र की शिकायत पर आरोपी मौलाना गिरफ्तार
इसके बाद महेंद्र बेटे और पत्नी का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुस्लिम बनाने को लेकर मदरसा के मौलाना के खिलाफ पुलिस में केस दर्जाया. पुलिस ने महेंद्र की शिकायत पर एक्शन लेते हुए मदरसा के मौलाना (प्राधानाचार्य) मुजबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया और केस के हर पहलू की जांच की जा रही है. 

पुलिस जांच में साजिश का खुलासा
एएसपी कुशीनगर निवेश कटियार ने बताया कि जांच में सामने आया कि मौलाना मुजबुर्रहमान ने महेंद्र की गैर मौजूदगी में उसके परिवार की आर्थिक तंगी का फायदा उठाया. मुफ्त कपड़े, भोजन और पढ़ाई का लालच देकर उन्हें मुस्लिम बना दिया. इतना ही नहीं उसने महेंद्र के बेटे का नाम भी नूर आलम रख दिया था. 

ये भी पढ़ें: मतांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा खोलेगा नॉनस्टाप राज! साथ ATS को मिली 7 दिन की रिमांड, नीतू को साथ बैठाकर होगी पूछताछ

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Kushinagar latest News

Trending news

Greater Noida
किसानों की बात सुनते तो सत्ता में होते.. खड़गे के बयान पर भड़के किसान नेता
Kushinagar latest News
10 साल में बदली कुशीनगर के महेंद्र की दुनिया, जेल से लौटा तो मुस्लिम मिले पत्नी,बेटा
Ayodhya Weather
रामनगरी में सरयू का रौद्र रूप! अलर्ट मोड पर प्रशासन, जानें मंगलवार का मौसम
Meerut latest news
मेरठ की सड़कें नोएडा -बेंगलुरू को देंगी टक्कर, ढके जाएंगे बिजली तार और नाले
balrampur news
फोन नहीं उठा रहे हैं.........डॉक्टर की पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा
UP roadways
यूपी के इस जिले में सफर होगा और फर्राटेदार, मिली 17 नई रोडवेज बसों की सौगात
UP CMO Transfer
यूपी में सीएमओ के ताबड़तोड़ तबादले, मथुरा-रामपुर से लेकर हरदोई तक अधिकारी बदले
Uttrakhand News
हरिद्वार में लैंडस्लाइड से जनजीवन प्रभावित,रेल यातायात ठप,यात्रियों की बढ़ी मुश्किले
kasganj latest news
भाजपा सांसद की बहन को ससुर ने बीच सड़क लाठियों से पीटा, आरोपी आनन फानन में गिरफ्तार
baghpat news
बागपत सड़क हादसा, खेतों की ओर निकले दो किसानों की दर्दनाक मौत, इलाके में मचा हड़कंप
;