बदबू, जलभराव और बेबसी... कुशीनगर के इस अस्पताल की तस्वीरें कर देंगी परेशान

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कुशीनगर/प्रमोद कुमार: कुशीनगर के स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज से जुड़ा संयुक्त जिला चिकित्सालय इन दिनों अपनी बदहाल व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है. एल-2 विंग हॉस्पिटल के परिसर में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से अस्पताल का गंदा पानी पूरे परिसर में जमा हो गया है.
हालात ऐसे हैं कि मरीजों और उनके तीमारदारों को इसी बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी 100 बेड के अस्पताल में प्रसूता और गंभीर रूप से बीमार महिला मरीज भर्ती हैं. बरसात में हालात और बदतर हो जाते हैं. हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन जल्द समाधान का दावा कर रहा है, लेकिन काम कब तक पूरा होगा, इस पर कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी गई है.
100 बेड वाले इस अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में महिला मरीज और प्रसूताएं भर्ती होती हैं. लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए उन्हें और उनके परिजनों को इसी गंदे और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है.भीषण गर्मी और उमस में इस पानी से उठने वाली दुर्गंध लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है. वहीं बरसात के दौरान घुटनों तक पानी भर जाने से हालात और भी गंभीर हो जाते हैं. अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर जलभराव और गंदगी न सिर्फ मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी पैदा कर सकती है.
फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन जल्द समाधान का भरोसा दे रहा है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों का सवाल यही है कि आखिर राहत कब मिलेगी. जब अस्पताल ही जलभराव और गंदगी से जूझ रहा हो, तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
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