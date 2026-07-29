बदबू, जलभराव और बेबसी... कुशीनगर के इस अस्पताल की तस्वीरें कर देंगी परेशान

100 बेड वाले इस अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में महिला मरीज और प्रसूताएं भर्ती होती हैं. लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए उन्हें और उनके परिजनों को इसी गंदे और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है.भीषण गर्मी और उमस में इस पानी से उठने वाली दुर्गंध लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है. वहीं बरसात के दौरान घुटनों तक पानी भर जाने से हालात और भी गंभीर हो जाते हैं. अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर जलभराव और गंदगी न सिर्फ मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी पैदा कर सकती है.