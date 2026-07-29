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बदबू, जलभराव और बेबसी... कुशीनगर के इस अस्पताल की तस्वीरें कर देंगी परेशान

कुशीनगर के स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज से जुड़े संयुक्त जिला चिकित्सालय के एल-2 विंग में जलनिकासी व्यवस्था ठप होने से अस्पताल परिसर में गंदा पानी भर गया है. मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:11 PM IST
बदबू, जलभराव और बेबसी... कुशीनगर के इस अस्पताल की तस्वीरें कर देंगी परेशान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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