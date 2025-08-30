kushinagar News: घर की चौखट तक न पहुंच सका… रास्ते में घेरकर उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश में खूनी खेल
Kushinagar

kushinagar News: घर की चौखट तक न पहुंच सका… रास्ते में घेरकर उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश में खूनी खेल

kushinagar News: कुशीनगर में से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर पुरानी रंजिश में उत्कर्ष सिंह की हत्या कर दी गई. हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर उनकी जान ले ली. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:28 PM IST
kushinagar News
kushinagar News

kushinagar News/प्रमोद कुमार गौर:  उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में  शुक्रवार  की देर शाम अचानक गूंजती चीखें और खून से सना मंजर देखकर गांव स्तब्ध रह गया. 44 वर्षीय उत्कर्ष सिंह पर धारदार हथियारों से उनके ही पड़ोसियों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले उत्कर्ष सिंह की हत्या से पूरे इलाके में मातम छा गया है.

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला  कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हरदो गांव की बताई जा रही है.  वहीं मृतक उत्कर्ष सिंह के पिता न्यायालय में अधिवक्ता और संघ के सह जिला संघ संचालक हैं, जबकि भाई विद्युत विभाग में सहायक अभियंता हैं. लेकिन अब इस परिवार की शान मद्धम पड़ चुकी है. पीछे रह गई पत्नी और 10 वर्षीय मासूम बेटी, जिसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे.

हत्या के पीछे क्या है वजह?
इस हत्या के पीछे वही वजह बताई जा रही है, जो अक्सर गांवों में खून-खराबे का कारण बनती है. पुरानी रंजिश. जानकारी के अनुसार, उत्कर्ष सिंह का विवाद पड़ोसियों चंद्रजीत यादव, बबलू यादव और ज्ञानेंद्र यादव से चल रहा था. देर शाम दोनों पक्ष आमने-सामने आए. गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते धारदार हथियारों तक पहुंच गया और खूनी संघर्ष में बदल गया.

बेरहमी से उतारे मौत के घाट
इस झगड़े में उत्कर्ष की मौत हो गई, जबकि विपक्षी पक्ष के तीन लोग भी घायल हुए. उनका जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है और एक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. बताया जाता है कि उत्कर्ष सिंह की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई. हमलावरों ने उनका एक कान काट दिया, एक आंख फोड़ दी और शरीर पर कई जगह गहरे घाव किए. यह हत्या नहीं बल्कि गुस्से और बदले की आग थी, जिसने उत्कर्ष की जान ले ली.

वारदात के बाद गांव में तनाव फैल गया. हालात काबू में रखने के लिए पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया और गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. कुशीनगर एसपी का कहना है कि यह घटना पुरानी रंजिश का नतीजा है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. हत्या की सूचना के बाद अस्पताल में नेताओं का जमावड़ा भी देखा गया. मृतक के परिजनों से मिलने विधायक मनीष मंटू जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख आशुतोष बहुगुणा और भाजपा नेता मनोज सिंह पहुंचे. उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान अस्पताल में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे.

फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक पुरानी रंजिशें मासूम जिंदगियां निगलती रहेंगी?

Kushinagar News

;