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कुशीनगर में पेट्रोल पंप का अनोखा कारनामा, टंकी की क्षमता 37 लीटर, मशीन ने भर दिया 42 लीटर पेट्रोल, बिल देख उड़े कार मालिक के होश

kushinagar News: कुशीनगर में 37 लीटर की टंकी वाले वाहन में पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 42 लीटर पेट्रोल भर दिया. बिल देखकर वाहन मालिक के होश उड़ गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jun 29, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:03 PM IST
कुशीनगर में पेट्रोल पंप का अनोखा कारनामा, टंकी की क्षमता 37 लीटर, मशीन ने भर दिया 42 लीटर पेट्रोल, बिल देख उड़े कार मालिक के होश
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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