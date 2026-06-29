/कुशीनगर में पेट्रोल पंप का अनोखा कारनामा, टंकी की क्षमता 37 लीटर, मशीन ने भर दिया 42 लीटर पेट्रोल, बिल देख उड़े कार मालिक के होश

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प्रमोद कुमार/कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 37 लीटर की टंकी में 42 लीटर पेट्रोल भर दिया गया. 42 लीटर पेट्रोल का बिल देख वाहन मालिक के होश उड़ गए. वाहन मालिक ने शिकायत करने की बात कही है.
यह है पूरा मामला
कुशीनगर के रामकोला स्थित मां धर्मसमधा मंदिर के पास बने हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर एक बार फिर सवाल उठे हैं. पीड़ित रूपेश पांडेय अपनी कार में पेट्रोल भरवाने पहुंचा. उसकी कार की कंपनी के मुताबिक, फ्यूल टैंक की क्षमता 37 लीटर है. इतना ही नहीं कार में पहले से करीब 58 किलोमीटर चलने लायक पेट्रोल भी मौजूद था, लेकिन जब पेट्रोल भरवाने के बाद बिल हाथ में आया, तो उसे देख होश उड़ गए. यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला.
42 लीटर पेट्रोल भर दिया
पीड़ित ने जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जवाब मांगा तो उसे 42 लीटर से अधिक पेट्रोल का पक्का बिल थमा दिया गया. पीड़ित का आरोप है कि उसने ऑनलाइन पेमेंट की रसीद, बिल और अन्य साक्ष्यों के साथ जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
माप में गड़बड़ी का आरोप
अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या 37 लीटर की टंकी में 42 लीटर पेट्रोल भर सकता है? अगर नहीं तो मशीन गलत है या फिर माप में गड़बड़ी हुई है. फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन इस घटना ने पेट्रोल पंप की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंचा मामला
पूरा मामला जिला पूर्ति अधिकारी तक पहुंच चुका है. अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं कि आखिर 37 लीटर की टंकी में 42 लीटर पेट्रोल भरने का दावा कैसे सामने आया. अगर शिकायत सही पाई जाती है तो यह सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि हर वाहन चालक से जुड़ा बड़ा मामला साबित हो सकता है.