/कुशीनगर में पेट्रोल पंप का अनोखा कारनामा, टंकी की क्षमता 37 लीटर, मशीन ने भर दिया 42 लीटर पेट्रोल, बिल देख उड़े कार मालिक के होश

यह है पूरा मामला

कुशीनगर के रामकोला स्थित मां धर्मसमधा मंदिर के पास बने हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर एक बार फिर सवाल उठे हैं. पीड़ित रूपेश पांडेय अपनी कार में पेट्रोल भरवाने पहुंचा. उसकी कार की कंपनी के मुताबिक, फ्यूल टैंक की क्षमता 37 लीटर है. इतना ही नहीं कार में पहले से करीब 58 किलोमीटर चलने लायक पेट्रोल भी मौजूद था, लेकिन जब पेट्रोल भरवाने के बाद बिल हाथ में आया, तो उसे देख होश उड़ गए. यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला.