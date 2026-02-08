Advertisement
कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा: हाइवे पर खड़े ट्रेलर से कार टकराई, तीन युवकों की मौत

Kushinagar Road Accident: कुशीनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं.  हादसे की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया. 

 

Feb 08, 2026, 01:31 PM IST
Kushinagar  Road Accident:   उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. हाटा नगरपालिका क्षेत्र के रॉयल मैरेज हॉल के पास सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार हाइवे पर खड़े ट्रेलर में पीछे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

हादसे के वक्त कार में छह लोग सवार थे. दुर्घटना में नीतीश, अमन और हरीश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. तीनों हाटा नगरपालिका के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया और इलाके में मातम पसर गया. कार में सवार अन्य तीन घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है.

 प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और हाईवे पर खड़े ट्रेलर में पीछे से टक्कर हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.  इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लखीमपुर में बड़ा सड़क हादसा
लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली इलाके के बसन्ता पुर गांव के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया. जिससे उसमें सवार तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि ऑटो के ड्राइवर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिनका जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. घायलों में दो की हालत नाजुक बनी हुई है. देर रात हुई इस हादसे में ऑटो सवार धौरहरा से ऊंचा गांव खमरिया जारहे थे. घटना में मरने वालों में बच्चे भी शामिल है. 

बिजनौर मे बेकाबू तेज रफ्तार कार ने बाईक को मारी जोरदार टककर 
जनपद बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. सड़क पर हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में बाइक सवार चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

बताया जा रहा है कि भानु प्रताप (30 वर्ष) और सत्यवीर (48 वर्ष) बाइक से बिजनौर से नहटौर की ओर जा रहे थे. दोनों रिश्तेदारी में किसी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे. रास्ते में अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सवार सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

हादसे की पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कार की तेज रफ्तार और टक्कर के बाद का मंजर साफ दिखाई दे रहा है. दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला.

बहराइच में भी दर्दनाक सड़क हादसा
बहराइच के बलरामपुर मार्ग पर आज यानी रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें एक लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों की गंभीर रूप से घायल हैं.  ऐसा बताया जा रहा है कि चारों युवक दरगाह इलाके में स्थित दाल मिल में काम करते थे.  वहीं घायलों का मेडिकल कालेज में  इलाज चल रहा है.  मृतक की पहचान 25 वर्षीय तहसीलदार पुत्र रामनाथ इमलिया गंज थाना पयागपुर के रूप में हुई.  जबकि घायलों में राम राज,विजय बहादुर व दिलीप निवासी श्रावस्ती थाना इकौना के रूप में के रूप में हुई,  बता दें कि चारों एक बाइक पर सवार थे. 

Kushinagar News

