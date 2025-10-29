Advertisement
Kushinagar News: सड़क हादसे में नीतीश कटारा केस के दोषी सुखदेव पहलवान की मौत, 20 साल जेल में काटने के बाद हाल ही में हुआ था रिहा

Kushinagar News: कुशीनगर में सड़क हादसे में नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की मौत हो गई. बाइक पर जाते समय अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी.हाल ही में 20 साल जेल काटकर रिहा हुआ था.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:20 PM IST
Kushinagar News: सड़क हादसे में नीतीश कटारा केस के दोषी सुखदेव पहलवान की मौत, 20 साल जेल में काटने के बाद हाल ही में हुआ था रिहा

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में  एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी रहे सुखदेव पहलवान की मौत हो गई. घटना मधुरिया पुलिस चौकी के पास हुई. बताया जा रहा है कि सुखदेव अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कौन था सुखदेव पहलवान
मृतक की पहचान कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के ग्राम तरुवनवा निवासी सुखदेव पहलवान के रूप में हुई. सुखदेव का नाम देश के सबसे चर्चित हत्याकांडों में शामिल नीतीश कटारा मर्डर केस से जुड़ा हुआ था.16 और 17 फरवरी 2002 की रात इंजीनियरिंग छात्र नीतीश कटारा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. नीतीश कटारा का रिश्ता बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव की बेटी भारती यादव के साथ प्रेम संबंधों में था. परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था.इन्हीं संबंधों के चलते डीपी यादव के बेटे विकास यादव, उनके चचेरे भाई विशाल यादव और सहयोगी सुखदेव पहलवान पर हत्या का आरोप लगा. लंबे समय तक चली अदालत की कार्यवाही के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए जेल भेजा गया. सुखदेव ने लगभग 20 साल जेल में काटे, जिसके बाद वह हाल ही में रिहा हुआ था.

हादसे के बाद कई सवाल
सड़क हादसे में सुखदेव की मौत से यह पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. पुलिस फिलहाल इस दुर्घटना को साधारण हादसा बता रही है, लेकिन जांच सभी एंगल से की जा रही है. स्थानीय लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि क्या यह सिर्फ दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह?

पुलिस की ओर से जांच जारी
पुलिस ने कहा कि अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और स्पष्ट हो सकेंगे. फिलहाल घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

Kushinagar News

Kushinagar News
