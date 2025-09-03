कुशीनगर में एसपी का चला 'हंटर', दारोगा और दो सिपाही सस्पेंड, 59 पुलिसकर्मियों के ताबड़तोड़ तबादले
कुशीनगर में एसपी का चला 'हंटर', दारोगा और दो सिपाही सस्पेंड, 59 पुलिसकर्मियों के ताबड़तोड़ तबादले

Kushinagar Police Transfer List: यूपी के कुशीनगर जिले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कप्तान का हंटर चला है. छात्रा से छेड़छाड़ मामले में दारोगा और दो सिपाही सस्पेंड हुए हैं. जबकि जिले में कुल 59 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:43 AM IST
Kushinagar News
Kushinagar News

Kushinagar Police Transfer News: यूपी के कुशीनगर जिले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है. एसपी संतोष मिश्रा ने एक तरफ छात्राओं से छेड़खानी मामले में रामकोला थाने के दरोगार और दो सिपाहियों को सस्पेंड किया है तो जिले के विभिन्न थानों में तैनात 3 इंस्पेक्टर, 29 सब इंस्पेक्टर समेत कुल 59 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है. बड़े स्तर पर हुए इस फेरबदल से  जिला पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.

ये पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड
कुशीनगर में छात्राओं से छेड़खानी मामले में लापरवाही को लेकर एसपी ने रामकोला थाने में तैनात दारोगा अभिषेक यादव, कांस्टेबल मिलिंद कुमार और कांस्टेबल अरविंद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, साथ ही विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले रामकोला थाने में एक कॉलेज की छात्राओं के साथ मनचलों ने छेड़छाड़ की थी. जिनको एनकाउंटर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

कुशीनगर में कुल 59 पुलिसकर्मियों का ट्रांसपर
कुशीनगर जिले में कुल 59 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है. इंस्पेक्टर जितेंद्र टंडन को क्राइम ब्रांच से साइबर थाना भेजा गया है. इंस्पेक्टर मनमोहन मिश्रा को पुलिस लाइन से साइबर थाना,  एसआई मनोज सिंह को पुलिस लाइन से थाना कुबेरस्थान, एसआई विमलेश द्विवेदी को पुलिस लाइन से रामकोला,  नवनीत राय को पुलिस लाइन से थाना अहिरोली बाजार ट्रांसफर किया गया है.

इनका भी हुआ तबादला
इसके अलावा एसआई आशुतोष जायसवाल को पुलिस लाइन से थाना जटहां बाजार, उपनिरीक्षक रमेश प्रभाकर को पुलिस लाइन से थाना पडरौना, उपनिरीक्षक गौतम कुमार को थाना कप्तानगंज से बरवापट्टी, एआई सूरज सिंह को कप्तानगंज से विशुनपुरा, एसआई अवनीश यादव को कप्तानगंज से हनुमानगंज, इसी थाने के एसआई उदय राज का विशुनपुरा तबादला हुआ है.

नीचे देखें पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट

fallback

