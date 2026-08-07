/कुशीनगर एसपी की बड़ी कार्रवाई, 1 निरीक्षक-4 दारोगा समेत 28 लापरवाह पुलिसकर्मी पर गिरी गाज; मचा हड़कंप

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Kushinagar Police News/ प्रमोद कुमार गौड़: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने वालों पर एसपी केशव कुमार ने सख्त रुख अपनाया है. एसपी ने एक निरीक्षक (इंस्पेक्टर) और चार उप-निरीक्षकों (दारोगा) समेत कुल 28 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.
लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई से हड़कंप
यह कार्रवाई जिले के एक दर्जन से अधिक थानों में तैनात लापरवाह पुलिसकर्मियों पर की गई है, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है. एसपी केशव कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि जनता के कार्यों में ढिलाई बरतने वाले कर्मियों पर आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.
ये पुलिसकर्मी हुए लाइन हाजिर
एसपी केशव कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिसिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जनता की समस्याओं के निस्तारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर आगे भी इसी तरह की सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी. जिन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, उनमें चुनाव सेल प्रभारी निरीक्षक मनोज पंत, हनुमानगंज में तैनात दारोगा संतोष यादव, पडरौना कोतवाली में तैनात दारोगा अजय सिंह, पटहेरवा में तैनात राहुल राय और तरयासुजान में तैनात नागेंद्र गौड़ का नाम शामिल है.
इन पुलिसकर्मियों पर भी हुआ एक्शन
ठीक ऐसे ही अलग-अलग थानों में तैनात सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया है, जिनमें रामशंकर यादव, आशुतोष कुमार द्विवेदी, जयराम यादव, धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, शिव कुमार यादव, जालंधर चौहान, अरूण कुमार, विवेक कुमार राय, मदन प्रसाद, आदित्य राजभर, अरविंद यादव, विजय कुमार यादव, रवि सिंह, मोहम्मद अकबर खान, रामभोज साहनी, सोनू भारती, धर्मचंद्र राय, लक्ष्मण यादव, सचिन कुमार यादव, आशुतोष विश्वकर्मा, सूर्यनाथ यादव और संदीप शर्मा का नाम शामिल है. इनकी लापरवाही की शिकायतें मिल रही है. जिसके बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है.
अब लापरवाह पुलिसकर्मियों की खैर नहीं
एसपी केशव कुमार की इस सख्त कार्रवाई ने यह साफ संदेश दे दिया है कि कुशीनगर पुलिस में अब कर्तव्यहीनता के लिए कोई जगह नहीं है. इस तरह के कड़े फैसलों से जहां एक तरफ आम जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा, वहीं दूसरी तरफ थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली और जवाबदेही में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
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