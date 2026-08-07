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कुशीनगर एसपी की बड़ी कार्रवाई, 1 निरीक्षक-4 दारोगा समेत 28 लापरवाह पुलिसकर्मी पर गिरी गाज; मचा हड़कंप

Kushinagar Police News: कुशीनगर के एसपी केशव कुमार ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है. एसपी ने एक निरीक्षक, चार दारोगा समेत 28 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. जानिए किस-किस पर हुआ एक्शन?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 07, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:12 AM IST
कुशीनगर एसपी की बड़ी कार्रवाई, 1 निरीक्षक-4 दारोगा समेत 28 लापरवाह पुलिसकर्मी पर गिरी गाज; मचा हड़कंप
Image Credit: Kushinagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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