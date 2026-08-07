/कुशीनगर एसपी की बड़ी कार्रवाई, 1 निरीक्षक-4 दारोगा समेत 28 लापरवाह पुलिसकर्मी पर गिरी गाज; मचा हड़कंप

इन पुलिसकर्मियों पर भी हुआ एक्शन

ठीक ऐसे ही अलग-अलग थानों में तैनात सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया है, जिनमें रामशंकर यादव, आशुतोष कुमार द्विवेदी, जयराम यादव, धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, शिव कुमार यादव, जालंधर चौहान, अरूण कुमार, विवेक कुमार राय, मदन प्रसाद, आदित्य राजभर, अरविंद यादव, विजय कुमार यादव, रवि सिंह, मोहम्मद अकबर खान, रामभोज साहनी, सोनू भारती, धर्मचंद्र राय, लक्ष्मण यादव, सचिन कुमार यादव, आशुतोष विश्वकर्मा, सूर्यनाथ यादव और संदीप शर्मा का नाम शामिल है. इनकी लापरवाही की शिकायतें मिल रही है. जिसके बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है.