18 घंटे तड़पा 8 साल का मासूम....कुशीनगर में स्‍कूल की छुट्टी के बाद गुरुजी ने किया कांड
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2897884
Zee UP-UttarakhandKushinagar

18 घंटे तड़पा 8 साल का मासूम....कुशीनगर में स्‍कूल की छुट्टी के बाद गुरुजी ने किया कांड

Kushinagar Latest News: सेवरही विकासखंड के हफुआ चतुर्भुज गांव के प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को स्‍कूल की छुट्टी हुई तो गुरुजी को इतनी जल्दी थी कि बच्चों की गिनती करना भूल गए और सीधे कमरे में ताला जड़कर घर चले गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kushinagar News
Kushinagar News

Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्राथम‍िक विद्यालय में गुरुजी 8 साल के मासूम को क्‍लास में ही बंदकर घर चले गए. मासूम रात भर क्‍लास में रोता-बिलखता रहा. वहीं, परिजन भी रातभर भटकते रहे. मंगलवार सुबह हुई तो मासूम क्‍लास में कैद पाया गया. 

क्‍लासरूम बंद कर घर चले गए गुरुजी
दरअसल, सेवरही विकासखंड के हफुआ चतुर्भुज गांव के प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को स्‍कूल की छुट्टी हुई तो गुरुजी को इतनी जल्दी थी कि बच्चों की गिनती करना भूल गए और सीधे कमरे में ताला जड़कर घर चले गए. वहीं, 8 साल का मासूम आयुष कमरे में फंस गया. आयुष पूरी रात बिना खाए-पिए तड़पता रहा. घर पर उसकी मां रातभर रोती रही और पिता पूरा गांव बेटे की तलाश में भटकते रहे.

मंदिर पूजा करने गए लोगों ने सुनी रोने की आवाज 
मंगलवार की सुबह, पास के हनुमान मंदिर में पूजा करने गए ग्रामीणों को स्कूल से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. खिड़की से झांककर देखा गया तो बच्चा अंदर कैद मिला. शोर-शराबे के बाद चाबी मंगवाकर उसे बाहर निकाला गया. करीब 18 घंटे से ज्यादा वक्त तक कमरे में बंद रहने के बाद मासूम आयुष की जान तो बच गई, लेकिन इस लापरवाही से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा. उनका कहना है कि यह बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है. वहीं, बीईओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीईओ बोले-इस तरह की लापरवाही बर्दाश्‍त नहीं 
बीईओ ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्‍त नहीं की जाएगी. मामले में जांच कराई जा रही है. जांच के बाद एक्‍शन लिया जाएगा. साथ ही अन्‍य स्‍कूलों में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आदेश जारी किया जाएगा. स्‍कूल में छुट्टी के बाद बच्‍चों की गिनती जरूर की जाए. इसके बाद ही टीचर घर जा सकेंगे. 

TAGS

Kushinagar News

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर में आप नेता की मौत पर बवाल, अस्पताल में तोड़फोड़, पथराव में SHO का सिर फूटा
ganesh chaturthi 2025
कहां हुआ था भगवान गणेश का जन्‍म? बप्‍पा के भक्‍तों को भी नहीं पता होगा इसका जवाब
Lucknow Weather Update
यूपी के 40 जिलों में मेघों ने लगाया आपातकाल! लखनऊ में राहत की बारिश बनी आफत
BANARAS HINDU UNIVERSITY
श्रीखंड में अब स्वाद के साथ रोगों से लड़ने की होगी क्षमता! BHU ने किया अनोखा प्रयोग
Amroha News
मेरी बेटी तड़प रही थी... सिपाही पति ने पत्नी को जिंदा जलाया
Lucknow news
लखनऊ में गरजा बुलडोजर, रिफा-ए-आम क्‍लब से हटाया गया अवैध कब्‍जा, LDA का बड़ा एक्‍शन
nikki murder case
निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सुई
Ayodhya Rain Alert
अयोध्या में बादलों की लुकाछिपी जारी, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत
Cabinet Minister Sanjay Nishad
अगर फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे बीजेपी , संजय निषाद की भाजपा को दो टूक
Varanasi News
दुर्गाकुंड में इमामबाड़ा विवाद में नया मोड़, 301 साल पुराना कुआं बनेगा बड़ा सबूत
;