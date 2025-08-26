Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्राथम‍िक विद्यालय में गुरुजी 8 साल के मासूम को क्‍लास में ही बंदकर घर चले गए. मासूम रात भर क्‍लास में रोता-बिलखता रहा. वहीं, परिजन भी रातभर भटकते रहे. मंगलवार सुबह हुई तो मासूम क्‍लास में कैद पाया गया.

क्‍लासरूम बंद कर घर चले गए गुरुजी

दरअसल, सेवरही विकासखंड के हफुआ चतुर्भुज गांव के प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को स्‍कूल की छुट्टी हुई तो गुरुजी को इतनी जल्दी थी कि बच्चों की गिनती करना भूल गए और सीधे कमरे में ताला जड़कर घर चले गए. वहीं, 8 साल का मासूम आयुष कमरे में फंस गया. आयुष पूरी रात बिना खाए-पिए तड़पता रहा. घर पर उसकी मां रातभर रोती रही और पिता पूरा गांव बेटे की तलाश में भटकते रहे.

मंदिर पूजा करने गए लोगों ने सुनी रोने की आवाज

मंगलवार की सुबह, पास के हनुमान मंदिर में पूजा करने गए ग्रामीणों को स्कूल से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. खिड़की से झांककर देखा गया तो बच्चा अंदर कैद मिला. शोर-शराबे के बाद चाबी मंगवाकर उसे बाहर निकाला गया. करीब 18 घंटे से ज्यादा वक्त तक कमरे में बंद रहने के बाद मासूम आयुष की जान तो बच गई, लेकिन इस लापरवाही से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा. उनका कहना है कि यह बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है. वहीं, बीईओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

बीईओ बोले-इस तरह की लापरवाही बर्दाश्‍त नहीं

बीईओ ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्‍त नहीं की जाएगी. मामले में जांच कराई जा रही है. जांच के बाद एक्‍शन लिया जाएगा. साथ ही अन्‍य स्‍कूलों में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आदेश जारी किया जाएगा. स्‍कूल में छुट्टी के बाद बच्‍चों की गिनती जरूर की जाए. इसके बाद ही टीचर घर जा सकेंगे.