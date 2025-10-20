दीपावली पर दो परिवारों में छाया मातम, पिकअप-कार की भीषण टक्कर में दो की मौत, एक की अगले महीने होनी थी शादी

Kushinagar Accident: कुशीनगर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया. जहां पर दो दोस्त की कार को तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
Kushinagar Road Accident: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में दीपावली की रात दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई. बता दें कि रविवार देर रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
कहां की है ये घटना?
बता दें कि ये घटना के हाटा थाना क्षेत्र के गोपालपुर चिरैया टोला की है. मृतकों की पहचान वार्ड नंबर 1 बाघनाथ निवासी 23 वर्षीय अमित (पुत्र सुरेश प्रसाद) और 24 वर्षीय देवेंद्र (पुत्र रामरक्षा प्रसाद) के रूप में हुई है. हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
दोनों वापस घर लौट रहे थे
जानकारी के अनुसार, दोनों दोस्त अपने एक साथी को मदरहां छोड़कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने कार को टक्कर मार दी. आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं.
अमित ई-रिक्शा चालक था, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और दो बच्चे हैं. वहीं देवेंद्र के पिता बीएसएफ में थे, जिनका निधन हो चुका है. देवेंद्र की शादी 5 नवंबर को तय थी और घर में तैयारियां चल रही थीं. लेकिन दीपावली की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं. सूचना पर हाटा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.
