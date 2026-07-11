कुशीनगर में दोस्त बना जल्लाद! एक ही लड़की के प्रेम प्रसंग में सनसनीखेज हत्या

कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार

इसके बाद वहां पहले से मौजूद साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गौरव की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी शव को पोखरे के किनारे खेत में फेंककर फरार हो गए. घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद ली. महज 6 घंटे के भीतर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.