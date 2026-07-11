कुशीनगर में दोस्त बना जल्लाद! एक ही लड़की के प्रेम प्रसंग में सनसनीखेज हत्या

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प्रमोद कुमार/कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती से प्रेम करने की होड़ ने 20 साल के युवक की जिंदगी छीन ली. युवक को शराब पिलाने के बहाने बुलाकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को पोखरे के किनारे फेंक दिया गया. पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
यह है पूरा मामला
कसया थाना क्षेत्र के ढिघवा वार्ड नंबर-5 पोखरा टोला निवासी 20 वर्षीय गौरव की बीते दिन हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी. 10 जुलाई को गौरव का शव मिलने के बाद परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में कसया पुलिस, सर्विलांस और स्वाट टीम को जांच में लगाया गया.
एक ही युवती से करता थे प्यार
पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी नितेश कुमार और मृतक गौरव दोनों का एक ही युवती से प्रेम संबंध था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, 9 जुलाई की रात आरोपी ने गौरव को शराब पिलाने के बहाने गांव के बाहर पोखरे के पास बुलाया.
कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार
इसके बाद वहां पहले से मौजूद साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गौरव की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी शव को पोखरे के किनारे खेत में फेंककर फरार हो गए. घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद ली. महज 6 घंटे के भीतर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया
अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि मृतक का शव मिलने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया था. टीमों का गठन कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया. प्रेम प्रसंग में दोस्तों के साथ मिलकर नितेश कुमार ने हत्या कर दी. नितेश और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है.