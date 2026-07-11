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कुशीनगर में दोस्त बना जल्लाद! एक ही लड़की के प्रेम प्रसंग में सनसनीखेज हत्या

Kushinagar News: कुशीनगर में ही एक लड़की से दो दोस्तों का प्रेम प्रसंग चल रहा था. ऐसे में दोस्त ने शराब पिलाने के बहाने बुलाकर युवक की हत्या कर दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 11, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:13 PM IST
कुशीनगर में दोस्त बना जल्लाद! एक ही लड़की के प्रेम प्रसंग में सनसनीखेज हत्या
Image Credit: Kushinagar Gaurav Murder Case

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