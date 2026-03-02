रमजान-होली पर कड़ी सुरक्षा...रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं, महाराजगंज पुलिस अलर्ट, इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सघन तलाशी

महाराजगंज /:अमित त्रिपाठी: रमजान माह में होली पर्व के दौरान मौहाल बिगाड़ने वालों उपद्रवियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्यवाई के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद से महराजगंज जिला प्रशासन के अधिकारी रमजान महीने में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द के बीच संपन्न कराने को लेकर मुस्तैद हो गए हैं और डीएम एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है.

ज़ी मीडिया से एक्सक्लुसिव बातचीत में डीएम संतोष कुमार शर्मा में बताया कि जनपद में करीब 1740 जगह पर होलिका दहन होना है जिसके दृष्टिगत सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है. जनपद स्तर पर सेंट्रल बोर्ड स्तर की पीस कमेटी की बैठक कर त्योहारों को मिलजुल कर मानने को लेकर निर्देश दे दिया गया है. वहीं पर थाना स्तर पर थानावार शांति समिति की बैठक करा ली गई है.

जनपद के 10 ग्राम पंचायत में एक-एक क्लस्टर मोबाइल

पुलिस की ओर से जनपद के 10 ग्राम पंचायत में एक-एक क्लस्टर मोबाइल लगाई जा रही है जो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे अगर कहीं से भी लायन आर्डर बिगड़ने जैसे माहौल बनते हैं तो वहां पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी. संवेदनशील थाना क्षेत्र का भ्रमण जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है जिन भी संवेदनशील क्षेत्रों में विगत वर्षों में त्योहार दौरान विवाद या कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे माहौल बने हैं उनको चिन्हित कर कार्यवाही जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

होली पर्व के दृष्टिगत सुरक्षा बढ़ी

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया होली पर्व के दृष्टिगत सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती इलाकों में पगडंडियों पर गस्त बढ़ा दी गई है. वहीं होटल, सरायों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी

इसके साथ ही साथ भारत नेपाल सीमा पर भी एसएसबी और पुलिस के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है. नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी और जांच के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है. जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व खुली सीमा का फायदा उठाकर नेपाल से भारत में न प्रवेश कर सके.

3 या 4 मार्च कब है होली? यूपी के लोग नोट कर लें होलिका दहन का पक्का समय और सूतक काल की टाइमिंग!

होली पर आपके यहां कितने बजे लग रहा चंद्र ग्रहण? जानें नोएडा, कानपुर समेत यूपी के शहरों में ग्रहण का सटीक समय और सूतक काल

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!