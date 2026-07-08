इटावा-कौशांबी-कुशीनगर और श्रावस्ती में बड़े हादसे, सात लोगों की दर्दनाक मौत; 35 से ज्यादा घायल

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UP Raod Accident: उत्तर प्रदेश में मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक कई सड़क हादसे हुए हैं. जिनमें इटावा, कौशांबी, कुशीनगर और श्रावस्ती भी शामिल है. इन सड़क हादसों में सात लोगों ने अपनी जान गवां दी है. जबकि, 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पहले बात करेंगे इटावा की, जहां इटावा के नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से प्राइवेट स्लीपर बस जा टकराई. इस हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई है. जबकि, बस में सवार करीब 30 से 40 यात्री घायल हुए हैं.
बताया जा रहा है कि वाराणसी से दिल्ली जाते समय इटावा के आईटीआई चौराहे के पास यह हादसा हुआ है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है.
पंचर बदलते समय दर्दनाक हादसा, 4 युवकों की मौत
उधर, कौशांबी जिले में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ, जब पंचर हुई पिकअप का टायर बदलते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल चारों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अब पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हादसा मंगलवार रात करीब 12 बजे सैनी कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर स्थित कंगन होटल के सामने हुआ. बताया जा रहा है कि एक पिकअप वाहन का टायर पंचर हो गया था. चालक और उसके साथी सड़क किनारे पंचर बदल रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस
मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने चारों युवकों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान साबिर, अकबर पुत्र स्वर्गीय शरीफ निवासी वार्ड नंबर-10 सिराथू, अनवर पुत्र स्वर्गीय मुमताज निवासी मूरतगंज और एहसान पुत्र स्वर्गीय सपातुल्लाह निवासी रसूलपुर थाना कोखराज के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.
अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की मौत, एक गंभीर
वहीं, यूपी के श्रावस्ती जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इकौना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-730 पर मोहनीपुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों युवक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है.
सड़क किनारे खड़ी बरातियों से भरी बस में हुई टक्कर
अब बात करेंगे कुशीनगर में हुए सड़क हादसे की. यहां बरातियों से भरी बस को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि बरातियों से भरी बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बस चालक समेत दो लोग घायल हो गए हैं. हादसे के वक्त अधिकांश बाराती बस से उतरकर बाहर खड़े थे. जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. टक्कर के बाद कंटेनर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और फरार कंटेनर और चालक की तलाश में जुट गई. यह हादसा हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH-28 पर हुआ.