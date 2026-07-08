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इटावा-कौशांबी-कुशीनगर और श्रावस्ती में बड़े हादसे, सात लोगों की दर्दनाक मौत; 35 से ज्यादा घायल

UP Raod Accident: उत्तर प्रदेश के इटावा, कौशांबी, कुशीनगर और श्रावस्ती में भयंकर सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 08, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:40 AM IST
इटावा-कौशांबी-कुशीनगर और श्रावस्ती में बड़े हादसे, सात लोगों की दर्दनाक मौत; 35 से ज्यादा घायल
Image Credit: UP Raod AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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