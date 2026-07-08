इटावा-कौशांबी-कुशीनगर और श्रावस्ती में बड़े हादसे, सात लोगों की दर्दनाक मौत; 35 से ज्यादा घायल

सड़क किनारे खड़ी बरातियों से भरी बस में हुई टक्कर

अब बात करेंगे कुशीनगर में हुए सड़क हादसे की. यहां बरातियों से भरी बस को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि बरातियों से भरी बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बस चालक समेत दो लोग घायल हो गए हैं. हादसे के वक्त अधिकांश बाराती बस से उतरकर बाहर खड़े थे. जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. टक्कर के बाद कंटेनर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और फरार कंटेनर और चालक की तलाश में जुट गई. यह हादसा हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH-28 पर हुआ.