मां, अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूं... दहेज की भेंट चढ़ी गई गर्भवती विवाहिता, आठ महीने पहले हुई थी शादी

Shravasti News: श्रावस्ती जिले में छह माह की गर्भवती स्वाति मिश्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, लेकिन उसके शरीर पर मिले गंभीर चोटों के निशान ने ससुराल पक्ष की साजिश की पोल खोल दी.
Trending Photos
Shravasti News/संतोष कुमार: यूपी के श्रावस्ती जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज के लालच में नवविवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है. छह माह की गर्भवती स्वाति मिश्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, लेकिन उसके शरीर पर मिले चोटों के निशान ने ससुरालियों की साजिश को बेनकाब कर दिया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गिलौला थाना क्षेत्र के भिठौरा राम सहाय गांव की बताई जा रही है. वहीं ससुराल वाले मृतका को देर रात गम्भीर हालत में बहराइच जिला अस्पताल ले गए थे, लेकिन मायके वालों के पहुंचने से पहले ही ससुरालीजन अस्पताल परिसर से फरार हो गए. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जब स्वाति का शव देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने 8 महीने पहले जिस बेटी को विदा किया था उसकी लाश उनके सामने पड़ी थी.
मां का दर्दनाक खुलासा
मृतका की मां ने बताया कि आठ माह पहले बड़ी धूमधाम से स्वाति की शादी आदेश तिवारी से की थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही दहेज के लिए उत्पीड़न शुरू हो गया था. मायके पक्ष के कई बार समझाने के बाद भी ससुरालियों का लालच बढ़ता गया. करवाचौथ से एक दिन पहले ही स्वाति ने फोन पर मां से कहा था कि अब वह और सहन नहीं कर पाएगी. और दहेज लोभियों ने मेरी बेटी को मार डाला.
फिलहाल पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्जकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
और पढे़ं;
आपकी बेटी मां बन गई है… डॉक्टर की बात सुनकर उड़ गए नाबालिग के परिजनों के होश, फिर सामने आई ठेकेदार की शर्मनाक करतूत!