Kushinagar: सांसद विजय दुबे ने गिनाए विकास के काम, कहा - आने वाले समय में कुशीनगर को मिलेगी डबल रफ्तार
Kushinagar

Kushinagar: सांसद विजय दुबे ने गिनाए विकास के काम, कहा - आने वाले समय में कुशीनगर को मिलेगी डबल रफ्तार

Kushinagar News: जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड की ओर से रविवार को 'उत्‍तर प्रदेश की बात कुशीनगर से...' कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें बतौर अतिथि कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे शामिल हुए. उन्होंने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:20 PM IST
Kushinagar News
Kushinagar News

Kushinagar News: विकास के मुद्दे, उद्योग की बात, समस्‍याओं पर चर्चा और समाधान की तलाश को लेकर जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड की ओर से रविवार को 'उत्‍तर प्रदेश की बात कुशीनगर से...' कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें बतौर अतिथि कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे शामिल हुए. उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि कुशीनगर का नाम कभी "देश का अंतिम छोर" कहा जाता था, लेकिन आज यह तेजी से विकास की राह पर है.

हवाई अड्डे पर जल्द उड़ानें शुरू होंगी
सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि 22 साल अधूरा पड़ा कुशीनगर हवाई अड्डा उनके प्रयासों से 2021 में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना. शुरुआत में स्पाइसजेट ने दिल्ली की उड़ान शुरू की थीं लेकिन मौसम और तकनीकी वजहों से सेवा बंद हो गईं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब इंडिगो समेत कई एयरलाइंस यहां से उड़ान भरने को तैयार हैं. हाल ही में हाईकोर्ट से अटकी जमीन मामले में भी कुशीनगर प्रशासन जीत चुका है. "अब दिल्ली दूर नहीं है, अगले दो महीने में आईएलएस तकनीक लग जाएगी और नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी."

सड़क और फ्लाईओवर पर दावा
सांसद ने बताया कि जिले में अब तक 11 फ्लाईओवर बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं. उन्होंने कहा, "कुशीनगर जैसे ग्रामीण जिले में इतनी सड़क और यातायात की सुविधा पूरे प्रदेश में बहुत कम जगह दिखेगी."

गन्ना किसानों और चीनी मिलों का मुद्दा
कभी "चीनी का कटोरा" कहे जाने वाले कुशीनगर की मिलों की दुर्दशा पर दुबे ने पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों का बकाया चुकाया और बंद मिलों को चालू करने की कोशिश की. कप्तानगंज मिल का बकाया 42 करोड़ रुपये किसानों को दिलाया गया है और इसे फिर से चलाने का प्रयास जारी है.

रेल प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी
दुबे ने कहा कि वर्षों से अटके छितौनी-तमकुही प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने फिर से हरी झंडी दी है. इसके लिए 477 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. उन्होंने कहा, "यह बिहार-यूपी सीमावर्ती इलाके के लिए बड़ी सौगात होगी.

नारायणी नदी पर पुल बनेगा
सांसद ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादे के मुताबिक भैंसाहा से शिवपुर तक नारायणी नदी पर पक्का पुल जल्द बनेगा. इससे बिहार और यूपी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

विपक्ष पर हमला-संसद ठप करना घाटे का सौदा
विजय दुबे ने संसद सत्र के ठप होने पर विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हंगामा कर जनता और विकास दोनों का नुकसान किया. "हम जैसे सांसद अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहते थे, लेकिन शोर-शराबे की वजह से मौका नहीं मिला. करोड़ों का राजस्व भी बर्बाद हुआ."

आश्वासन-विकास की रफ्तार जारी रहेगी
सांसद ने कहा कि कोरोना जैसे कठिन समय में भी कुशीनगर का विकास नहीं रुका."प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के आशीर्वाद से आने वाले समय में कुशीनगर और तेजी से बदलेगा."

Kushinagar News

;