मुझे बचपन से सनातन धर्म पसंद है... मुस्लिम युवती ने प्यार की खातिर तोड़ी मजहब की दीवार, संतकबीरनगर में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय

Sant Kabir Nagar News/Neeraj Tripathi: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में एक मुस्लिम युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए सनातन धर्म अपना लिया और फिर हिंदू युवक से मंदिर में शादी कर ली. दोनों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी रचाई और सात फेरे लेकर एक दूजे के लिए जीने-मरने की कसम खाई. यह विवाह न सिर्फ प्यार की मिसाल बना, बल्कि समाज में चल रही दीवारों को तोड़ने वाला एक साहसी कदम भी माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

धनघटा थाना क्षेत्र के कडजी रुस्तमपुर गांव में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाली रेहाना खातून नाम की युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर एक हिंदू युवक और अपने प्रेमी बबलू मौर्य से दानी नाथ शिव मंदिर धनघटा में विवाह कर लिया. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. बताया जाता है कि शादी के बाद युवती ने खुद सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो साझा कर अपने फैसले की पुष्टि की.

युवती ने वीडियो में साफ कहा है कि वह बालिग है और अपने फैसले खुद ले सकती है. उसने बताया कि धर्म परिवर्तन और विवाह उसने पूरी तरह अपनी इच्छा से किया है. शादी के बाद युवक के परिवार वालों ने युवती को आशीर्वाद दिया. फिलहाल प्यार को पाने के लिए सनातन धर्म अपना कर युवती द्वारा की गई शादी की चर्चा में है.

