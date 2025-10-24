Advertisement
Kushinagar

मुझे बचपन से सनातन धर्म पसंद है... मुस्लिम युवती ने प्यार की खातिर तोड़ी मजहब की दीवार, संतकबीरनगर में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां पर मुस्लिम समुदाय की युवती ने हिंदू युवक से मंदिर में सात फेरे लेकर शादी कर ली. इतना ही नहीं शादी के बाद युवक के परिवार वालों ने युवती को आशीर्वाद दिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:39 PM IST
Sant Kabir Nagar News/Neeraj Tripathi:  उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में एक मुस्लिम युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए सनातन धर्म अपना लिया और फिर हिंदू युवक से मंदिर में शादी कर ली. दोनों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी रचाई और सात फेरे लेकर एक दूजे के लिए जीने-मरने की कसम खाई. यह विवाह न सिर्फ प्यार की मिसाल बना, बल्कि समाज में चल रही दीवारों को तोड़ने वाला एक साहसी कदम भी माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?
धनघटा थाना क्षेत्र के कडजी रुस्तमपुर गांव में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाली रेहाना खातून नाम की युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर एक हिंदू युवक और अपने प्रेमी बबलू मौर्य से दानी नाथ शिव मंदिर धनघटा में विवाह कर लिया. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. बताया जाता है कि शादी के बाद युवती ने खुद सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो साझा कर अपने फैसले की पुष्टि की. 

युवती ने वीडियो में साफ कहा है कि वह बालिग है और अपने फैसले खुद ले सकती है. उसने बताया कि धर्म परिवर्तन और विवाह उसने पूरी तरह अपनी इच्छा से किया है. शादी के बाद युवक के परिवार वालों ने युवती को आशीर्वाद दिया. फिलहाल प्यार को पाने के लिए सनातन धर्म अपना कर युवती द्वारा की गई शादी की चर्चा में है. 

और पढ़ें; मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद है...मुस्लिम युवती ने मंदिर में रचाई हिंदू युवक से शादी, शबरीन से बनी 'सीता'

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

Sant Kabir Nagar News

