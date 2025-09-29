Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2941110
Zee UP-UttarakhandKushinagar

Deoria News: देवरिया में बड़ा हादसा, सरयू नदी में स्नान करने आए 3 लोग डूबे, खोजबीन में जुटी NDRF की टीम

Deoria News:देवरिया स्थित नर्वदेश्वर घाट पर सरयू नदी में नहाते समय तीन युवक तेज बहाव में डूब गए. पुलिस, NDRF और स्थानीय गोताखोर लगातार तलाश में जुटे हैं, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deoria News: देवरिया में बड़ा हादसा, सरयू नदी में स्नान करने आए 3 लोग डूबे, खोजबीन में जुटी NDRF की टीम

Deoria News/त्रिपुरेश त्रिपाठी:देवरिया के बरहज में सरयू नदी के नर्वदेश्वर घाट पर सोमवार सुबह जल भरने गए तीन दोस्त डूब गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, NDRF की टीम और गोताखोर मौके पर पहुंचे और लापता युवकों की तलाश शुरू कर दी.देर शाम तक गोताखोरों की कई घंटे की मशक्कत के बावजूद युवकों का कोई पता नहीं मिल सका.

क्या है पूरा मामला 
ये तीनों लहछुआं गांव के रहने वाले थे और दशहरा पर्व के लिए स्थापित मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा हेतु कलश में जल लेने आए थे. लापता हुए युवकों की पहचान विवेक (16), रणजीत (20) और चंद्रशेखर (16) के रूप में हुई है.घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई.

गोताखोरों और NDRF की टीम लगी खोज में
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया. NDRF की टीम को बुलाया गया और स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. नदी की तेज धारा और बढ़े हुए पानी के कारण तलाशी अभियान में कठिनाइयां आ रही हैं. बावजूद इसके टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हादसे की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ घाट पर उमड़ पड़ी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार लगातार प्रशासन से जल्द से जल्द खोजबीन तेज करने की गुहार लगा रहे हैं. वहीं, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हर संभव प्रयास करके युवकों को ढूंढा जाएगा.

प्रशासन अलर्ट, भीड़ नियंत्रित करने में लगी पुलिस
घाट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे है. किसी अप्रिय घटना से बचाने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे अनावश्यक भीड़ न लगाएं और गोताखोरों को अपना काम करने दें.

यह भी पढ़ें:नया रिकॉर्ड: पिथौरागढ़ के CDO ने लांघे 16 दर्रे, 250 KM का सफर तय कर रचा कीर्तिमान
 

TAGS

Deoria news

Trending news

Bareilly violence news
भड़काऊ भाषण से बरेली में हिंसा के लिए जुटाई गई भीड़, तौकीर रजा पर दर्ज FIR का दावा
jaunpur news
नवरात्रि में आस्था से खिलवाड़!पनीर रोल की जगह आया चिकन, सपा नेता का 23 साल का तप टूटा
UP Encounter
24 घंटे में UP पुलिस का बड़ा एक्शन, इनामी और तस्कर समेत कई अपराधी गिरफ्तार
Lucknow news
लखनऊ में लगे I Love कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग, राहुल गांधी के हाथ में संविधान
Hapur News
मां-पत्नी की दुर्घटना में मौत दिखाकर ऐंठे लाखों, पिता की मौत पर 39 करोड़ के दावे..
Agra News
तमंचा, लाठी डंडे लेकर घर में घुसे 15 से 20 लोग, परिवार के लोगों पर किया जानलेवा हमला
Ind vs Pak Final
वो हमेशा से ही मैच फिनिशर हैं...भारत की जीत के बाद रिंकू सिंह के कोच का बड़ा बयान
Lucknow news
एशिया कप में भारत की जीत पर UP में जश्न,अयोध्या में झूमे संत,लखनऊ में बंटी मिठाईयां
UP Road Accident
अमरोहा में दर्दनाक हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर की आमने–सामने की भिड़ंत में दो की मौत
Bareilly violence news
उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, तौकीर रजा का ख़ास नदीम गिरफ्तार!
;