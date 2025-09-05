ऑपरेशन मजनू का खौफ, कुशीनगर में मनचलों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक 300 गिरफ्तार

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से ही अपराधियों में दहशत और बेटियों में भरोसा जागता है. सीएम योगी के मिशन शक्ति को कुशीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मजनू से जोड़ा और फिर जो नतीजे आए उसने चौंका दिया. अब तक 300 मजनू कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं.

यूपी पुलिस का ऑपरेशन मजनू

कुशीनगर में पिछले तीन दिनों से कुशीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मजनूं शुरू किया है. इसके तहत रोजाना मजनुओं को पकड़ा जा रहा हैं. कुशीनगर के बुद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज में एसपी संतोष मिश्रा ने मिशन शक्ति के तहत छात्राओं से सवांद किया और कॉलेज के अंदर बाहर हो रही परेशानी जिनमें छिटाक़सी,छेड़खानी या अन्य किसी समस्या को लेकर भरोसा दिलवाया की आप की सुरक्षा की जिमेदारी पुलिस की है.

कान पकड़कर माफी मांग रहे आरोपी

फिर क्या पुलिस को तुरंत शिकायत मिली और तत्काल पुलिस ने 5 मजनुओं पर एक्शन लेते हुए उन मजनुओं को पकड़ा गया जो बेटियों की सुरक्षा में सेंधमारी कर रहे थे. उनके साथ छेड़खानी और छिटाक़सी कर रहे थे. पुलिस ने अब यही मजनू कान पकड़ माफी मांग रहे हैं. वहीं पड़रौना कस्बे में रोशन आलम नाम का मुस्लिम युवक रोजाना एक हिन्दू बेटी के साथ छेड़खानी करता था. भाई के सामने जब मुस्लिम युवक ने नम्बर मांगा तो वीडियो बन गया और जब वायरल हुआ तो कुछ घण्टों में मुस्लिम आवारा मजनू को गिरफ्तार कर लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कोचिंग सेंटर संचालक भी हुआ गिरफ्तार

शिकायत में एक छात्रा ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले टीचर को भी गिरफ्तार किया जो कोचिंग में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ बेड टच करता था. उन्हें गलत निगाह से छेड़छाड़ करता था. लेकिन अब यह गुरु जी भी कान पकड़ माफी मांग रहे हैं. बुद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा अब पुलिस के ऑपरेशन मजनू की तारीफ कर रही हैं और बता रही है कि वह कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है. अब कोई आवारा लड़का स्कूल के बाहर नही दिख रहा.

शिकायत पर फौरन एक्शन

उदित नारारायन इंटरमीडिएट कॉलेज से जुड़ी हुई है. जहां भी एसपी कुशीनगर ने मिशन शक्ति के छात्राओं के सवांद किया और उनसे शिकायत भी मिली और तत्काल एक्शन भी हुआ और 7 मजनुओं को गिरफ्तार भी किया गया. जिसमें एक अधेड़ भी शामिल था जिस पर बेटियों के साथ छेड़खानी के आरोप थे अब वह हाथ जोड़ कान पकड़ माफी मांग रहे हैं.



ऑपरेशन मजनू की कैसे हुई शुरुआत

रामकोला थाना क्षेत्र के एक कॉलेज की छात्रा ने पुलिस को शिकायत किया कि दो आवारा लड़के उसे रोजाना छेड़ते हैं. पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की तो छेड़खानी करने वाले दोनो लड़के 25 25 हज़ार के इनामिया बदमाश असलम और जुल्फिकार निकले. पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो यह धरे गए लेकिन गिरफ्तारी से पहले यह इनकी कुशीनगर पुलिस से मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के बाद दोनो के पैरों में गोली लगी. पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें - कुशीनगर में एसपी का चला 'हंटर', दारोगा और दो सिपाही सस्पेंड, 59 पुलिसकर्मियों के ताबड़तोड़ तबादले