15 मिनट कुछ याद आया...ओवैसी के भड़काऊ भाषण का पोस्टर से कुशीनगर में माहौल गरमाने की कोशिश, पांच गिरफ्तार

Kushinagar News: कुशीनगर पुलिस की चौकसी से जिले में किसी तरह का विवाद फैलने से बच गया. पोस्टर के जरिए सोशल मीडिया पर माहौल खऱाब करने वाले पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:36 PM IST
kushinagar news
प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: कुशीनगर में सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया. भड़काऊ पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए फिजा खऱाब करने की कोशिश की जा रही थी. अहरोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.  आरोपियों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है.पोस्टरों में ओवैसी का भड़काऊ भाषण और "15 मिनट का मतलब याद आया" जैसे नारे थे.

पोस्टर पर  “15 मिनट का मतलब याद आया” जैसे उकसाने वाले नारे 
पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाजार में भड़काऊ पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में ओवैसी का भड़काऊ भाषण लिखा गया था और उस पर “15 मिनट का मतलब याद आया” जैसे उकसाने वाले नारे भी लिखे गए थे. ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था.ये  विवादित पोस्टर बीते शुक्रवार को मुस्लिम त्यौहार ईद उल मिलादुन्नबी के दिन लगाया गया था. शुरू में इन पोस्टरों पर ध्यान नहीं दिया गया पर बाद में ये वायरल होने लगा तो पुलिस चौकन्नी हो गई. 

 सख्त कार्रवाई के निर्देश 
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी संतोष मिश्रा ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद अहिरौली बाजार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान रियाजउद्दीन के साथ असलम अंसारी, शाहे आलम, अफजल अंसारी और अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी अहिरौली बाजार थाने के सुबुधिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. 

पुलिस ने कही सख्त कार्रवाई की बात
अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार ने बताया कि इस तरह की हरकतें माहौल खराब करने की साजिश हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अभी यहां पर शांति बनी हुई है.

Kushinagar Newskushinagar viral post

Kushinagar News
