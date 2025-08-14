Kushinagar News: रातोंरात पथरी का ऑपरेशन कर निकाल ली मरीज की किडनी! कुशीनगर से चौंकाने वाला मामला
Kushinagar News: रातोंरात पथरी का ऑपरेशन कर निकाल ली मरीज की किडनी! कुशीनगर से चौंकाने वाला मामला

Kushinagar News:  कुशीनगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसने लोगों का भरोसा न सिर्फ अस्पतालों पर बल्कि इंसानियत से भी उठा दिया हैं. आरोप है कि न्यू लाइफ केयर अस्पताल के संचालकों ने बिना सर्जन के रातों-रात एक मरीज का ऑपरेशन किया और उसकी एक किडनी निकाल ली.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:56 AM IST
Kushinagar News
Kushinagar News

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: सोचिए आप पथरी का इलाज कराने अस्पताल जाएं और लौटें तो पता चले कि आपकी एक किडनी गायब हो चुकी है.. जी हां, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसने लोगों का भरोसा न सिर्फ अस्पतालों पर बल्कि इंसानियत से भी उठा दिया हैं. आरोप है कि अस्पताल के संचालकों ने बिना सर्जन के रातों-रात एक मरीज का ऑपरेशन किया और उसकी एक किडनी निकाल ली.

नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का मामला
नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार में स्थित न्यू लाइफ केयर अस्पताल जो चर्चाओं में हैं. बाहर से देखने में एक साधारण सा प्राइवेट अस्पताल है लेकिन अंदर क्या हो रहा था, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां इलाज के नाम पर जो हुआ,उसने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है. अलाउद्दीन पेशे से किसान हैं और कोटवा के नजदीक के रामपुर खुर्द गांव के उपाध्याय टोला के निवासी हैं.

पथरी बताकर किया ऑपरेशन
इनके पेट में कुछ माह पहले दर्द और पथरी की शिकायत हुई. जिसके बाद 14 अप्रैल 2025 को वह इस अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल के संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद को दिक्कत बतलाई, दिक्कत सुनने के बाद अस्पताल ने कहा कि आंत में पथरी है और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है और फिर रातों-रात बिना किसी सर्जन के खुद ही ऑपरेशन कर डाला.

सुधरने की बजाय बिगड़ी हालत
अलाउद्दीन को लगा कि सिर्फ पथरी का ऑपरेशन हुआ है अब पेट दर्द की समस्या दूर हो जाएगी,लेकिन ऑपरेशन के बाद अलाउद्दीन की हालत खराब होने लगी तो उसने फिर अस्पताल से संपर्क किया तो अस्पताल वालों ने दूसरे अस्पताल में इलाज करवाना शुरू कर दिए लेकिन दिक्कत खत्म होने का नाम नही ले रही थी. अलाउद्दीन ने सोचा दूसरी जगह दिखाते हैं.

अल्ट्रासाउंड में सामने आया सच
जब दूसरे अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में सच सामने आया. रिपोर्ट में साफ लिखा था… लेफ्ट किडनी नहीं है....फिलहाल मामला सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर अस्पताल संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही और लालच का एक खौफनाक उदाहरण है.

किडनी निकालने पर उम्रकैद तक सजा
मेडिकल नियमों के मुताबिक किसी भी तरह की सर्जरी बिना योग्य सर्जन के नहीं की जा सकती और किडनी निकालना तो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है, जिसकी सजा उम्रकैद तक हो सकती है. भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, 419, 420 और अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धाराएं कहती हैं कि अगर आरोप साबित हुए तो आरोपियों को न सिर्फ जेल बल्कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

