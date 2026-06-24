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यूपी में मोहर्रम: कुशीनगर और सीतापुर में शांतिपूर्ण आयोजन, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

Kushinagar News: मोहर्रम के पवित्र महीने में इमाम हुसैन की शहादत की याद में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मातमी जुलूस पूरी एहतराम के साथ निकाले जा रहे हैं. कुशीनगर और सीतापुर में मोहर्रम के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 24, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:35 AM IST
यूपी में मोहर्रम: कुशीनगर और सीतापुर में शांतिपूर्ण आयोजन, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

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