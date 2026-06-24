सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुशीनगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. डीएम महेंद्र तंवर ने बताया कि पूरे जनपद में लगभग 850 जुलूस निकलने हैं, जिनमें 2800 से अधिक ताजिया शामिल होंगे. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और खुफिया विभाग की टीमें तैनात की गई हैं. निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि भ्रामक खबरों को फैलने से रोका जा सके। प्रशासन ने ताजिया की ऊंचाई, डीजे और हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.