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कुशीनगर न्यूज/प्रमोद कुमार गौर: मोहर्रम के पवित्र महीने में इमाम हुसैन की शहादत की याद में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मातमी जुलूस पूरी एहतराम के साथ निकाले जा रहे हैं. कुशीनगर और सीतापुर में मोहर्रम के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
कुशीनगर: 'या हुसैन' की सदाओं के बीच निकली सातवीं की ताजिया
कुशीनगर जिले के पडरौना, कसया और हाटा समेत विभिन्न क्षेत्रों में मोहर्रम की सातवीं का जुलूस पूरी परंपरा और श्रद्धा के साथ निकाला गया. इस दौरान फिजाओं में 'या हुसैन' की सदाएं गूंजती रहीं। अंजुमनों द्वारा नौहे और मरसिये पढ़े गए, जिनमें इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद किया गया. माहौल गमगीन था, लेकिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुशीनगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. डीएम महेंद्र तंवर ने बताया कि पूरे जनपद में लगभग 850 जुलूस निकलने हैं, जिनमें 2800 से अधिक ताजिया शामिल होंगे. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और खुफिया विभाग की टीमें तैनात की गई हैं. निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि भ्रामक खबरों को फैलने से रोका जा सके। प्रशासन ने ताजिया की ऊंचाई, डीजे और हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
सीतापुर: अधिकारियों ने किया रूट मार्च
सीतापुर में मोहर्रम और आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है. कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम राजा गणपति आर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकुर अग्रवाल ने खैराबाद थाना क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया.
अधिकारियों ने खैराबाद कस्बे के प्रमुख मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान डीएम और एसपी ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद किया और उनसे शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की.
प्रशासन की तैयारी और अपील
मोहर्रम के अगले कुछ दिनों, विशेषकर 26 जून को होने वाले जुलूसों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा को और अधिक पुख्ता कर दिया है. जुलूस वाले मार्गों का पहले ही निरीक्षण कर लिया गया है. कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और साफ-सफाई से जुड़ी टीमें भी 24 घंटे अलर्ट पर हैं. जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और त्योहार को भाईचारे और शांति के साथ मनाएं.