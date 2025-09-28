Advertisement
Zee UP-UttarakhandKushinagar

Maharajganj News: ड्रोन और चोर की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 16 लोग भेजे गए जेल

Maharajganj News: यूपी के महराजगंज जिले में ड्रोन उड़ाने को लेकर पुलिस ने सख्ती तेज कर दी है. जिले में बिना अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:26 PM IST
Maharajganj News
अमित त्रिपाठी/महराजगंज: यूपी के महाराजगंज जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन चोर एवं चोरों के आने संबंधी अफवाह फैलाई जा रही हैं. इन अफवाहों के कारण ग्रामीणों में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है. इसके साथ ही कुछ शरारती तत्व खिलौना ड्रोन उड़ाकर भी माहौल को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं.  इन सब पर अंकुश लगाने और जनता को जागरुक कर अफवाहों से सावधान रहने के लिए गांव में पुलिस विभाग के तरफ से अभियान शुरू किया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि अब तक ड्रोन और चोर की अफवाह फैलाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 16 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है.

ड्रोन और चोर से जुड़ी अफवाहों ने बिगाड़ा सौहार्द और शांति व्यवस्था
ड्रोन और चोर से जुड़ी अफवाहों ने हाल के दिनों में जनपद में सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है.  बीते दिनों सिंदुरिया थाना क्षेत्र में चोर की अफवाह में अचानक गोली चलने की घटनाएं हुईं तो जिसमें चार लोग घायल भी हुए थे जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने थानाध्यक्ष को निलंबित भी कर दिए थे.

बिना अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित 
 वहीं इन अफवाहों के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था.  इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ड्रोन के दुरुपयोग और उससे जुड़ी अफवाहों पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही बिना अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है.  किसी भी क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित थाने से अनुमति लेना अनिवार्य है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

सभी थानों पर चौपाल और जनजागरूकता कार्यक्रम
इसी क्रम में जनपद के सभी थानों पर चौपाल और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.  चौपालों में ग्रामीणों को यह समझाया जा रहा है कि ड्रोन/चोर जैसी फर्जी अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसी सूचना मिलते ही डायल 112 या नजदीकी थाने को सूचित करें. पुलिस ने यह भी साफ किया है कि अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

