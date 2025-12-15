Advertisement
देवरिया और महराजगंज को बड़ी राहत! अब पासपोर्ट के लिए नहीं करनी पड़ेगी लंबी दौड़

Kushinagar News: महराजगंज और देवरिया समेत आसपास के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी तक गोरखपुर जाना पड़ता था. इतना ही नहीं ऐसे में यहां के लोगों को महीनों चक्कर लगाना पड़ता था. अब इन लोगों को फायदा होगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:32 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

kushinagar News: कुशीनगरवालों के लिए अच्छी खबर है. विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा. कुशीनगर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से यहां के लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा. कुशीनगर में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने से इसका फायदा महराजगंज और देवरिया के लोगों को भी होगा. 

गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा 
बता दें कि महराजगंज और देवरिया समेत आसपास के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी तक गोरखपुर जाना पड़ता था. कुशीनगर में चार अप्रैल 2025 से पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने से अब इन्हें गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा. गोरखपुर में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के चलते उन्हें कई प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था. पासपोर्ट बनवाने के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता था. 

खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में जाते हैं लोग 
दरअसल, कुशीनगर एक कृषि प्रधान जिला है. यहां चीनी मिलों के अतिरिक्त बड़ी फैक्ट्रियों का अभाव है. लोगों के पास रोजगार के अन्य कोई साधन नहीं होने से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों एवं अन्य देशों में नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं. नौकरी और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोगों के लिए पहली सबसे बड़ी बाधा पासपोर्ट बनवाना होता है. इसके लिए उन्हें महीनों तक गोरखपुर का चक्कर काटना पड़ता था, तब जाकर उनका पासपोर्ट बन पाता था. 

15 से 20 दिनों में बन जा रहा पासपोर्ट 
अब कुशीनगर में पासपोर्ट सेवा केंद्र के खुल जाने से लोगों को पासपोर्ट हासिल करना आसान हो गया है. यहां आनलाइन फार्म जमा करने के एक सप्ताह के अंदर ही उनका वेरिफिकेशन शुरू हो जा रहा है और 15 से 20 दिनों में ही उनका पासपोर्ट बन जा रहा है. इससे यहां आवेदन करने वाले लोगों में काफी खुशी है. कुशीनगर पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ बिहार के लोग भी उठा पाएंगे. अब दस्तावेज सत्यापन के लिए गोरखपुर जाने का झंझट खत्म होगा. कुशीनगर और इसके आसपास के जिले से बड़ी संख्या में लोग गल्फ देशों की तरफ जाते हैं, जिन्हें पासपोर्ट के लिए काफी मशक्कत करना पड़ती थी. 

