यूपी के इस जिले में SIR की तैयारियां तेज, मतदाता सूची से हटाए जाएंगे फर्जी वोटर

Kushinagar SIR Prepration (प्रमोद गौड़): चुनाव आयोग द्वारा बिहार में हुए एसआईआर के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा की है. जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है. यूपी के कुशीनगर में इसको लेकर बीते 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक फॉर्म बांटने और कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश में पिछला 2003 में हुआ था. 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग कराई जा रही है.

हटाए जाएंगे गलत नाम

जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में है. उन्हें किसी प्रकार डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगा. हालांकि जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा 13 डॉक्यूमेंट की सूची जारी की गई है, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पर उनका नाम पुष्टि करते हुए मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ दिया जायेगा. इसके अलावा जो नाम गलत पाए जाएंगे उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जायेगा.

राजनीतिक दलों के संपर्क में जिला प्रशासन

एसआईआर को लेकर जिला प्रशासन लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क कर रहा है. राजनीतिक पार्टियों से जिला प्रशासन की इसको लेकर लगातार मीटिंग चल रही है. सभी राजनीतिक दल अपने बीएलए की नियुक्ति करने में जुट गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एसआईआर प्रक्रिया होगी पूरी

इसी बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने बीएलए बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. दूसरे राजनीतिक दलों सपा ,बसपा,कांग्रेस द्वारा भी एक से दो दिनों के भीतर बीएलए बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जायेगा. सारी औपचारिकता पूर्ण कर लेने के बाद जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त बीएलओ और सभी राजनीतिक दलों के बीएलए आपस में समन्वय करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एसआईआर को पूरा कर दिया जायेगा.

बता दें कि वोटरों को गणना फॉर्म बांटने और भरवाने के बाद वापस लेने की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई थी. यह काम 4 दिसंबर तक चलेगा. गणना फॉर्म में यह व्यवस्था की गई है कि अगर साल 2003 की मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसे उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या का ब्योरा देना होगा. इसके बाद उससे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.