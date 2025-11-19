रात की मस्ती बनी आखिरी सफर ! तेज रफ्तार कार ने ली दो जान, कुशीनगर NH-28 पर भीषण हादसा

कुशीनगर न्यूज/ प्रमोद कुमार गौड़: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे-28 पर बुधवार सुबह लगभग चार बजे दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार मारुति कार अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से जा टकराई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. कार में कुल पाँच युवक सवार थे और सभी हाटा से गोरखपुर की ओर जा रहे थे.

क्या है पूरा मामला ?

हादसे की वजह भी दर्दनाक सामने आई है. दरअसल सभी युवक अपने दोस्त अमन का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे. तभी अचानक कार अनियंत्रित हुई और पुलिया से जा भिड़ी हादसा इतना भयावह था कि आसपास के लोग मौके पर पहुंचते ही सन्न रह गए. मृतकों की पहचान हाटा के सोनबरसा गांव के 22 वर्षीय निलेश गोंड और अमन के रूप में हुई है.

निलेश की अगले साल शादी, अमन आर्मी की तैयारी कर रहा था

परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतक निलेश गोंड की शादी अगले साल मई में होनी थी. वह परिवार का सबसे छोटा सदस्य था और उसकी मौत की खबर से घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं अमन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. वह गोरखपुर में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहा था. हाल ही में हुई पुलिस भर्ती में वह सिर्फ दो नंबर से चयनित होने से रह गया था. उसकी अचानक मौत से परिवार सदमे में है.

घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

हादसे की सूचना पर सुकरौली चौकी इंचार्ज सी.बी. पांडे मौके पर पहुंचे और दोनो शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. तीनों घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया.

गांव में मचा कोहराम, हाईवे पर अफरा-तफरी

घटना के बाद कुछ समय तक हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. गांव में हादसे की खबर पहुंचते ही मातम पसर गया है. परिजन रो-रोकर बेहोश हो रहे हैं और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है.

कनौज में भी हादसा

वही दूसरी खबर कन्नौज से है जहां डबल डेकर बस पलटने से 40 यात्री घायल हो गए है. तेज रफ्तार स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी.हादसे में 35 यात्रियों के घायल होने की खबर, पुलिस और यूपीडा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती.झपकी आने के कारण हुआ हादसा, दिल्ली से गोंडा जा रही थी बस.आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के कन्नौज के ठठिया थाना बहसुइया गांव के सामने का मामला

बागपत हादसे में भी पति पत्नी की मौत

बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। जबकि कार सवार अन्य 4 लोग घायल हुए हैं.

