Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2938391
Zee UP-UttarakhandKushinagar

Kushinagar Accident: गोरखपुर से तमकुही जा रही रोडवेज बस कंटेनर से जा टकराई, मौके पर 1 की मौत, 5 घायल

Kushinagar accident: यूपी के कुशीनगर में आज एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई., यूपी रोडवेज की बस गोरखपुर से तमकुही की ओर जा रही थी.  इसी दौरान कंटेनर ट्रक ओवरब्रिज की शुरुआत में पंक्चर होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था और...

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kushinagar Accident
kushinagar Accident

प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: शनिवार सुबह  कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. गोरखपुर से तमकुही जा रही रोडवेज बस अचानक एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई. इस सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.  घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया 

कहां हुआ ये हादसा
कुशीनगर के ढांढा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क पर खड़े कंटेनर ट्रक में जा घुसी. ये  टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. जानकारी के मुताबिक, यूपी रोडवेज की बस गोरखपुर से तमकुही की ओर जा रही थी.  इसी दौरान कंटेनर ट्रक ओवरब्रिज की शुरुआत में पंक्चर होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था.  तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में 25 वर्षीय जय राम प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई. 

गैस कटर की मदद से निकाला गया शव
मृतक बस में बुरी तरह फंसा हुआ था. गैस कटर मंगवाकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका. इस घटना में पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.  सभी घायलों को हाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.  घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.  वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Etawah Video: रेलवे क्रॉसिंग पर 15 मिनट तक फंसी रही बस, धक्का लगाते वीडियो आया सामने

TAGS

Kushinagar AccidentKushinagar NewsKushinagar latest News

Trending news

Aligarh Murder
खेरेश्वर चौराहे पर 'खूनी खेल', पिता संग जा रहे बाइक शोरूम मालिक पर गोलियों की बौछार
Ghazipur Crime News
एक साल की बेटी से रेप के दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद,14 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला
Bareilly violence news
Bareilly News: पथराव-फायरिंग और बवाल, 22 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में 30 आरोपी
Barabanki News
बाराबंकी में I Love Mohammad बैनर फाड़ने पर हंगामा,आरोपी के घर तोड़फोड़,छावनी बना गांव
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में सितंबर में जून जैसी गर्मी! इन जिलों में होगी बारिश,पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
deepak gupta murder case
गोरखपुर दीपक हत्‍याकांड का हो गया ह‍िसाब, मुख्‍य आरोपी कालिया एनकाउंटर में ढेर
Nainital News
अनवर बनते हैं केवट तो नासिर गुरु वशिष्‍ट...129 साल पुरानी नैनीताल की अनोखी रामलीला
prayagraj news
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 18 छात्रों पर गिरी गाज, रैगिंग पर विवि प्रशासन का एक्‍शन
Azamgarh news
प्यार में बंधी बेटी को देख बौखलाया पिता, फिर दनादन बरसाईं गोलियां
Yogi cabinet
दो नए विश्‍वविद्यालय खुलेंगे, महिलाओं को फ्री सिलेंडर....योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
;