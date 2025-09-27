Kushinagar Accident: गोरखपुर से तमकुही जा रही रोडवेज बस कंटेनर से जा टकराई, मौके पर 1 की मौत, 5 घायल

Kushinagar accident: यूपी के कुशीनगर में आज एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई., यूपी रोडवेज की बस गोरखपुर से तमकुही की ओर जा रही थी. इसी दौरान कंटेनर ट्रक ओवरब्रिज की शुरुआत में पंक्चर होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था और...
प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: शनिवार सुबह कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. गोरखपुर से तमकुही जा रही रोडवेज बस अचानक एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई. इस सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया
कहां हुआ ये हादसा
कुशीनगर के ढांढा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क पर खड़े कंटेनर ट्रक में जा घुसी. ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. जानकारी के मुताबिक, यूपी रोडवेज की बस गोरखपुर से तमकुही की ओर जा रही थी. इसी दौरान कंटेनर ट्रक ओवरब्रिज की शुरुआत में पंक्चर होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था. तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में 25 वर्षीय जय राम प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई.
गैस कटर की मदद से निकाला गया शव
मृतक बस में बुरी तरह फंसा हुआ था. गैस कटर मंगवाकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका. इस घटना में पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को हाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है.
