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न नेता... न सुपरस्टार! कुशीनगर में डॉगी 'रॉकी' के बर्थडे पर ऐसा जश्न, देखते रह गए लोग

kushinagar News: कुशीनगर में पालतू डॉगी 'रॉकी' का जन्मदिन बेहद भव्य अंदाज में मनाया गया. मुंबई के व्यवसायी सुरेश सैनी ने रॉकी को बेटे की तरह मानते हुए केक कटवाया, नए कपड़े पहनाए, ऑर्केस्ट्रा और भोज का आयोजन किया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:27 AM IST
न नेता... न सुपरस्टार! कुशीनगर में डॉगी 'रॉकी' के बर्थडे पर ऐसा जश्न, देखते रह गए लोग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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