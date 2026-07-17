न नेता... न सुपरस्टार! कुशीनगर में डॉगी 'रॉकी' के बर्थडे पर ऐसा जश्न, देखते रह गए लोग

सैनी का कहना है कि वह सिर्फ रॉकी ही नहीं, बल्कि सभी पशुओं से प्रेम करते हैं. इस आयोजन के माध्यम से वह समाज को पशुओं के प्रति संवेदनशील बनने और उन्हें परिवार का हिस्सा मानने का संदेश देना चाहते हैं. कुशीनगर का यह अनोखा जन्मदिन समारोह अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. किसी के लिए यह पशु प्रेम की मिसाल है, तो किसी के लिए भावनाओं का अनूठा उत्सव. लेकिन एक बात तय है, इस आयोजन ने यह संदेश जरूर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि प्यार, अपनापन, विश्वास और वफादारी से भी बनते हैं.