न नेता... न सुपरस्टार! कुशीनगर में डॉगी 'रॉकी' के बर्थडे पर ऐसा जश्न, देखते रह गए लोग

राज्य चुनें
kushinagar News/प्रमोद कुमार: कुशीनगर में एक ऐसा जन्मदिन मनाया गया, जिसकी चर्चा हर जुबान पर है. यहां न किसी नेता का जन्मदिन था और न ही किसी फिल्मी सितारे का, बल्कि जन्मदिन था एक पालतू डॉगी 'रॉकी' का. मुंबई के व्यवसायी और कुशीनगर के कप्तानगंज निवासी सुरेश सैनी ने रॉकी को अपने बेटे की तरह मानते हुए ऐसा भव्य आयोजन किया कि हर कोई देखता रह गया. केक काटा गया, रॉकी को नए कपड़े पहनाए गए, मेहमानों का स्वागत हुआ, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और समारोह पर लाखों रुपये खर्च होने की चर्चा रही.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कुशीनगर के कप्तानगंज की हैं, जहां पशु प्रेम की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली. यहां पालतू डॉगी 'रॉकी' का जन्मदिन किसी साधारण समारोह की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सबसे खास सदस्य की तरह मनाया गया. रॉकी को नए कपड़े पहनाए गए, विशेष मंच पर बैठाया गया और फिर केक काटकर उसका जन्मदिन मनाया गया.
जन्मदिन समारोह में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए. लोगों ने रॉकी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, उसे दुलार किया और परिवार के सदस्य की तरह शुभकामनाएं दीं. मेहमानों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की गई, जबकि देर रात तक ऑर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ. बताया जा रहा है कि पूरे समारोह पर लाखों रुपये खर्च किए गए. सुरेश सैनी का कहना है कि रॉकी उनके सुख-दुख का सच्चा साथी है. जब भी वह घर लौटते हैं, सबसे पहले रॉकी ही उनका स्वागत करता है. उसकी वफादारी और निस्वार्थ प्रेम ने उसे परिवार का अभिन्न सदस्य बना दिया है.
सैनी का कहना है कि वह सिर्फ रॉकी ही नहीं, बल्कि सभी पशुओं से प्रेम करते हैं. इस आयोजन के माध्यम से वह समाज को पशुओं के प्रति संवेदनशील बनने और उन्हें परिवार का हिस्सा मानने का संदेश देना चाहते हैं. कुशीनगर का यह अनोखा जन्मदिन समारोह अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. किसी के लिए यह पशु प्रेम की मिसाल है, तो किसी के लिए भावनाओं का अनूठा उत्सव. लेकिन एक बात तय है, इस आयोजन ने यह संदेश जरूर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि प्यार, अपनापन, विश्वास और वफादारी से भी बनते हैं.
और पढे़ं: