Kushinagar: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- 'अंतिम छोर' कहा जाने वाला कुशीनगर आज 'अंतरराष्ट्रीय छोर' बना...
Kushinagar: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- 'अंतिम छोर' कहा जाने वाला कुशीनगर आज 'अंतरराष्ट्रीय छोर' बना...

Kushinagar News: कुशीनगर में रविवार को जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड की ओर से 'उत्‍तर प्रदेश की बात कुशीनगर से...' कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सरकार की योजनाएं गिनाईं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:27 PM IST
Sanjay Nishad
Sanjay Nishad

Kushinagar News: विकास के मुद्दे, उद्योग की बात, समस्‍याओं पर चर्चा और समाधान की तलाश को लेकर जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड की ओर से रविवार को 'उत्‍तर प्रदेश की बात कुशीनगर से...' कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सरकार की भविष्‍य की योजनाओं पर स्‍पष्‍ट और सीधा विचार रखा. संजय निषाद ने कहा कि पहले कुशीनगर को “अंतिम छोर” कहा जाता था, लेकिन आज यह “अंतरराष्ट्रीय छोर” बन चुका है. एयरपोर्ट से लेकर सड़क, रेल और कृषि विश्वविद्यालय तक, योगी सरकार ने इस क्षेत्र को विकास की नई राह पर ला दिया है. 

संजय निषाद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं 
संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी का गठन समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए हुआ था. उन्होंने गर्व से बताया कि आज कुशीनगर जिले में उनकी पार्टी के दो विधायक हैं. इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी जिले में दस साल के भीतर निषाद पार्टी ने दो विधायक दिए. इसका मतलब है कि यहां दर्द बहुत था और लोगों ने हमारी पार्टी को ‘दर्द की दवाई’ समझकर समर्थन दिया. 

एयरपोर्ट और रेल कनेक्टिविटी भी 
कुशीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें न चलने के सवाल पर संजय निषाद ने माना कि कोविड काल में उद्घाटन होने के कारण दिक्कतें आईं. उन्होंने आश्वासन दिया कि अयोध्या की तरह यहां भी सस्ती फ्लाइटें शुरू कराने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे. रेलवे और सड़कों पर सुधार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बाढ़ और बदइंतजामी के कारण लोग त्रस्त थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. 

विपक्ष पर बोला हमला
2047 तक यूपी के विकास विजन को लेकर संजय निषाद ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की हालत खराब थी. हमारी सरकार आई तो बदलाव शुरू हुआ. विपक्ष अब सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप कर रहा है. जनता ही असली जज है और जनता जान चुकी है कि रसगुल्ला से रस निकल चुका है, विपक्ष के पास अब बस खोखली मिठास बची है. 

जातियों और आरक्षण का मुद्दा
संजय निषाद ने ओबीसी, दलित और पिछड़ी जातियों को राजनीतिक भागीदारी देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि 193 जातियां जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्हें आज भी सम्मान नहीं मिला. पिछली सरकारों ने उन्हें हाशिये पर डाल दिया. हमारी लड़ाई इन्हें हक और सम्मान दिलाने की है. आरक्षण छोटी चीज है, सबसे जरूरी है समाज में सम्मान. 

बिहार चुनाव पर क्‍या कहा
बिहार से लगे होने के कारण उन्होंने वहां भी सक्रिय राजनीति के संकेत दिए. संजय निषाद ने कहा कि बिहार में निषाद समाज की बड़ी आबादी है. अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम हारी हुई सीटों को भी जीत में बदल देंगे. जैसे त्रेता काल में निषाद राज ने राम को जीत दिलाई थी, वैसे ही हम भी बीजेपी को जीत दिलाएंगे. 

मछली पालन पर सरकार की योजना
संजय निषाद ने कहा कि कुशीनगर को जल्द ही फिशरी हब के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां की मशहूर ‘टेकुआ मछली’ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी. उन्होंने बताया कि अब 80% मछली का उत्पादन यूपी में हो रहा है, जबकि पहले 80% आंध्र प्रदेश से आती थी. उन्होंने मत्स्यपालकों के लिए सरकार की कई योजनाओं अनुदान, ट्रेनिंग, बीमा, बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद का भी जिक्र किया. 

