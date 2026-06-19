पुलिस प्रशासन का बयान

देर रात प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का ठोस आश्वासन देकर शांत कराया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका. वहीं एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर नासिर नाम के युवक ने आनंद की गला रेतकर हत्या कर दी है. कुछ दिन पूर्व एक शादी समारोह में दोनों के बीच विवाद हुआ था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और एहतियातन पुलिस बल तैनात है. पुलिस अब मुख्य आरोपी नासिर अली और वारदात में शामिल उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. इलाके में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है.