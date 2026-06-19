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Sant Kabir Nagar Murder Case/ नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है. यहां बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर छेड़खानी का विरोध करने पर एक 30 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर न सिर्फ जोरदार हंगामा किया, बल्कि आरोपी के घर और एक गुमटी को आग के हवाले कर दिया. हालात बिगड़ते देख मौके पर तीन जिलों की भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.
शादी समारोह में शुरू हुआ था विवाद
जानकारी के मुताबिक, चमरसन गांव का रहने वाला आनंद (30 वर्ष) पुत्र इंद्रेश कोल, पेशे से टाइल्स लगाने का काम करता था. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में आरोपी नासिर अली, मृतक आनंद की भांजी के साथ छेड़खानी कर रहा था. आनंद ने इसका कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद से ही नासिर उससे खुन्नस खाए बैठा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया.
वारदात की पूरी टाइमलाइन: मशीन देने आया था आनंद
आनंद टाइल्स काटने वाली मशीन देने के लिए बभनी चौराहे पर आया था. प्रत्यक्षदर्शी और आनंद के चचेरे भाई रोहित के मुताबिक, मशीन देने के बाद आनंद बाजार से कुछ सामान खरीदकर वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान घात लगाए बैठे दूसरे गांव के नासिर अली ने अपने कुछ साथियों के साथ आनंद को घेर लिया. इससे पहले कि आनंद कुछ समझ पाता, नासिर ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर गला रेत दिया. आनंद की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए.
गुस्से की आग और बवाल
हत्या की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण और परिजन लाठी-डंडों के साथ बभनी चौराहे पर इकट्ठा हो गए. गुस्साए ग्रामीणों ने आनंद के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. इसी बीच उग्र भीड़ ने आरोपी नासिर के घर और एक स्थानीय गुमटी में आग लगा दी. आसमान में लपटें और धुआं देख इलाके में हड़कंप मच गया.
मौके पर पहुंचे आलाधिकारी, तीन जिलों की फोर्स तैनात
तनाव की गंभीरता को देखते हुए एडीजी अशोक मुथा जैन, डीआईजी संजीव त्यागी, एसपी संदीप कुमार मीणा और डीएम आलोक कुमार भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. हालात को काबू में करने के लिए तीन जनपदों की पुलिस फोर्स को गांव और आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया गया है. फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
जान के बदले जान और बुलडोजर कार्रवाई...परिजनों की मांग
मृतक आनंद की पत्नी मीना और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पीड़ित परिवार और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं. मृतक की पत्नी मीना ने साफ कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, जान के बदले जान चाहिए. परिजन मुख्य आरोपी नासिर के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए.
पुलिस प्रशासन का बयान
देर रात प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का ठोस आश्वासन देकर शांत कराया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका. वहीं एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर नासिर नाम के युवक ने आनंद की गला रेतकर हत्या कर दी है. कुछ दिन पूर्व एक शादी समारोह में दोनों के बीच विवाद हुआ था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और एहतियातन पुलिस बल तैनात है. पुलिस अब मुख्य आरोपी नासिर अली और वारदात में शामिल उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. इलाके में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है.