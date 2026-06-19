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विरोध, हत्या और फिर आग की लपटें...जानिए संतकबीरनगर मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन

Sant Kabir Nagar Murder Case: संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र में युवक आनंद की गला रेतकर हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. परिजनों ने सड़क जाम किया, आगजनी हुई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठी. जानिए इस पूरे हत्याकांड की टाइमलाइन...

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 19, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:55 PM IST
विरोध, हत्या और फिर आग की लपटें...जानिए संतकबीरनगर मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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