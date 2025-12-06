Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3031101
Zee UP-UttarakhandKushinagar

सन्तकबीरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, डीसीएम और ट्रेलर गाड़ी में टक्कर, 2 की मौत और 5 घायल

Santkabir Nagar Road Accident: संतकबीरनगर जिले में हाईवे पर शनिवार की भोर में डीसीएम व टेलर की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 06, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Santkabir Nagar Road Accident
Santkabir Nagar Road Accident

Santkabir Nagar Road Accident/नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर  जिले में डीसीएम और ट्रेलर गाड़ी के बीच हुई आमने -सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जब कि 5 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है.

कहां पर हुआ ये हादसा?
ये हादसा खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के एनएच 28 पर भुजैनी चौराहे के पास शनिवार भोर में हुआ. बताया जाता है कि कुशीनगर जिले से गोंडा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में टेंट लेकर जा रही डीसीएम गाड़ी बस्ती की तरफ से आ रही ट्रेलर गाड़ी से शनिवार की भोर में सामने से टकरा गई. 

इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जब कि 5 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसमे से एक की हालत गम्भीर होने पर उसे गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है .  

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं घायलों में विकास पाण्डेय,पुत्रराम शंकर पांडेय निवासी श्रवणपुर थाना कलवारी बस्ती, अरविंद पुत्र नंदकिशोर निवासी सीतापुर, अरुणेश पुत्र राम खेलावन, सीतापुर, राकेश पुत्र खुशीराम निवासी बहराइच, अमित पुत्र सर्वेश निवासी पुरवनिया सकरनगंज जिला सीतापुर के रहने वाला है. 

और पढे़ं: फोन काटा फिर स्विच्ड ऑफ!  दुल्हन ने ऐन वक्त पर दूल्हे के साथ कर दिया बड़ा कांड,  इंस्टा वाला प्यार बना ‘धोखा’    

हरदोई में टीचर की शर्मनाक करतूत! 8वीं के छात्र से अश्लील हरकत के आरोप, बीएसए ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Santkabir nagar News

Trending news

Chandauli News
आजादी के बाद पहली बार… ग्रामीणों को मिली आरसीसी सड़क की सौगात
Mau Thook Jihad
Mau News: थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था 'उस्ताद', मऊ में पकड़ी गई गंदी हरकत तो फिर...
Mathura News
राजस्थान में क्यों हुआ गोवर्धन पुलिस टीम पर पथराव? भीड़ ने SI को घर में खींचकर पीटा
jaunpur news
'अब काम शुरू तो...' लंबी लड़ाई के बाद NH-233 के किसानों को मिला मुआवजा
lack of basic facilities in village
आजादी के बाद भी गांव में पुल नहीं! विकास का वादा बना मजाक, जमीनी हकीकत चौंका देगी!
Ayodhya news
हनुमानगढ़ी मंदिर में सनसनीखेज घटना, नागा साधु को जिंदा जलाने की कोशिश, पढ़ें अपडेट
Meerut News
पुलिस की शर्मनाक कारनामा! लावारिस शव को ई-रिक्शा से उठाया, फिर कर दिया ये कांड...
Varanasi News
बाबरी विध्वंस बरसी पर अभेद्य किले में तब्दील हुए काशी-अयोध्या,6 दिसंबर को लेकर अलर्ट
prayagraj news
कौन हैं सपा नेता अकमल इमाम! इस बीजेपी नेता पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुए गिरफ्तार
Ambedkar Death Anniversary
बसपा नोएडा में दिखाएगी ताकत,दलित प्रेरणा स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता,ट्रैफिक डायवर्जन