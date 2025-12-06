सन्तकबीरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, डीसीएम और ट्रेलर गाड़ी में टक्कर, 2 की मौत और 5 घायल

Santkabir Nagar Road Accident/नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में डीसीएम और ट्रेलर गाड़ी के बीच हुई आमने -सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जब कि 5 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है.

कहां पर हुआ ये हादसा?

ये हादसा खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के एनएच 28 पर भुजैनी चौराहे के पास शनिवार भोर में हुआ. बताया जाता है कि कुशीनगर जिले से गोंडा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में टेंट लेकर जा रही डीसीएम गाड़ी बस्ती की तरफ से आ रही ट्रेलर गाड़ी से शनिवार की भोर में सामने से टकरा गई.

इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जब कि 5 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसमे से एक की हालत गम्भीर होने पर उसे गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है .

वहीं घायलों में विकास पाण्डेय,पुत्रराम शंकर पांडेय निवासी श्रवणपुर थाना कलवारी बस्ती, अरविंद पुत्र नंदकिशोर निवासी सीतापुर, अरुणेश पुत्र राम खेलावन, सीतापुर, राकेश पुत्र खुशीराम निवासी बहराइच, अमित पुत्र सर्वेश निवासी पुरवनिया सकरनगंज जिला सीतापुर के रहने वाला है.

