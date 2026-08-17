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संतकबीरनगर की जनता क्या मानती है 2027 के बड़े मुद्दे? बीजेपी के गढ़ में फिर चलेगा भगवा का जादू? जानिए सियासी समीकरण

Sant Kabir Nagar News: यूपी का संतकबीनगर जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है. पिछले ​विधानसभा चुनावाओं में बीजेपी का कब्जा रहा है. हालांकि, 2027 के चुनाव को लेकर लोगों की राय अलग है?.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 17, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:14 PM IST
संतकबीरनगर की जनता क्या मानती है 2027 के बड़े मुद्दे? बीजेपी के गढ़ में फिर चलेगा भगवा का जादू? जानिए सियासी समीकरण
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