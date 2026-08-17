/संतकबीरनगर की जनता क्या मानती है 2027 के बड़े मुद्दे? बीजेपी के गढ़ में फिर चलेगा भगवा का जादू? जानिए सियासी समीकरण

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नीरज त्रिपाठी/संतकबीरनगर: आने वाले कुछ महीने में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में लोगों के बीच चुनाव को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है. चाय की दुकान हो या चौक-चौराहा लोग चुनावी मुद्दे और पार्टियों की हार-जीत पर बहस करते दिख रहे हैं. इसी चुनावी चर्चा को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम अपने खास कार्यक्रम 'चुनावी चाय, आपकी राय' को लेकर संतकबीरनगर पहुंची, जहां हमारे संवाददाता ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से चुनावी मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी. लोगों ने विकास, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी. देखिए लोगों ने और क्या कुछ कहा?.
बीजेपी का गढ़ माना जाता है संतकबीरनगर जिला
बात संतकबीरनगर जिले की करें तो यह जिला 1997 में अस्तित्व में आया. यह पहले बस्ती जिले का हिस्सा था. जिले का नाम महान संत और समाज सुधारक 'कबीर' के नाम पर पड़ा. यहां के मगहर कस्बे में संत कबीर की निर्वाण स्थली है. संतकबीरनगर जिले में खलीलाबाद, मेंहदावल और धनघटा तीन विधानसभा क्षेत्र हैं. इन सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी का कब्जा है. 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में जिले की खलीलाबाद विधानसभा सीट से अंकुर राज तिवारी बीजेपी से विधायक चुने गए. वहीं, धनघटा विधानसभा क्षेत्र से गणेश चंद्र चौहान बीजेपी के विधायक हैं, जबकि मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी के अनिल कुमार त्रिपाठी विधायक चुने गए हैं.
2017 में बीजेपी का था कब्जा
2017 के चुनाव में भी जिले की तीनों सीटों पार भाजपा का कब्जा रहा है. जिले की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी. 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां खलीलाबाद विधानसभा से बीजेपी के दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे विधायक चुने गए थे. वहीं, मेंहदावल से बीजेपी के राकेश सिंह बघेल चुनाव जीते थे, जबकि धनघटा सीट से बीजेपी के श्रीराम चौहान ने जीत दर्ज की थी. बात 2012 के विधानसभा चुनाव की करें तो जिले की खलीलाबाद सीट पर पीस पार्टी का कब्जा था. यहां से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अयूब ने जीत दर्ज की थी. मेंहदावल सीट से सपा प्रत्याशी लक्ष्मी कांत उर्फ पप्पू निषाद ने जीत हासिल कर विधायक चुने गए थे. धनघटा विधानसभा सीट से सपा के अलगू चौहान ने कब्जा जमाया था.
जातीय समीकरण पर डालें नजर
संतकबीरनगर जिले में कुल 12,27,107 मतदाता हैं. इसमें से पुरूष मतदाताओं की संख्या 6,71426 लाख है, जब कि महिला मतदाताओं की संख्या 5,55623 लाख है. यहां की राजनीति में मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, निषाद, यादव और कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. प्रत्येक सीट का अपना जातीय समीकरण है. जातिगत समीकरणों और मतदाताओं की बात की जाय तो यहां अनुमान के मुताबिक करीब एक लाख निषाद, साढ़े तीन लाख मुस्लिम, सवा तीन लाख दलित, डेढ़ लाख यादव, 3 लाख 50 हजार ब्राह्मण व अन्य मतदाता हैं, जो जिले का चुनावी समीकरण तय करते हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने मिली थी. वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकबला होने की उम्मीद है.