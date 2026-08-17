/संतकबीरनगर की जनता क्या मानती है 2027 के बड़े मुद्दे? बीजेपी के गढ़ में फिर चलेगा भगवा का जादू? जानिए सियासी समीकरण

2017 में बीजेपी का था कब्जा

2017 के चुनाव में भी जिले की तीनों सीटों पार भाजपा का कब्जा रहा है. जिले की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी. 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां खलीलाबाद विधानसभा से बीजेपी के दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे विधायक चुने गए थे. वहीं, मेंहदावल से बीजेपी के राकेश सिंह बघेल चुनाव जीते थे, जबकि धनघटा सीट से बीजेपी के श्रीराम चौहान ने जीत दर्ज की थी. बात 2012 के विधानसभा चुनाव की करें तो जिले की खलीलाबाद सीट पर पीस पार्टी का कब्जा था. यहां से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अयूब ने जीत दर्ज की थी. मेंहदावल सीट से सपा प्रत्याशी लक्ष्मी कांत उर्फ पप्पू निषाद ने जीत हासिल कर विधायक चुने गए थे. धनघटा विधानसभा सीट से सपा के अलगू चौहान ने कब्जा जमाया था.