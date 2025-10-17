Maharajganj News: दिवाली-धनतेरस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने सोनौली बॉर्डर पर फ्लैग मार्च

महाराजगंज/अमित त्रिपाठी: दीपावली एंव धनतेरस पर्व के मद्देनजर नेपाल के रास्ते कोई भी देश विरोधी तत्व भारत मे न प्रवेश कर सके इसको देखते हुए महराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद दिख रहे हैं.

जांच के बाद ही एंट्री

भारत नेपाल के सबसे संवेदनशील सीमा सोनौली पर एसएसबी के जवान नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन जांच के साथ-साथ उनके आई कार्ड की भी जांच करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है साथ ही साथ डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है. सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा का फ्लैग मार्च

सीसीटीवी से बॉर्डर पर नज़र रखी जा रही है तो वही दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया.भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण कोई देश विरोधी तत्व नेपाल से भारत में ना प्रवेश कर सके इसको लेकर एसएसबी और पुलिस के जवान सीमा पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं. पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस के जवान लगातार पगडंडियों पर पिकेट लगाकर चेकिंग कर रहे हैं. बाज़ारो में पेट्रोलिंग कर रहे है एंव रेलवे स्टेशन समेत बस स्टेशनों पर भी पुलिस के जवान जांच कर रहे हैं.

एसएसबी के जवान पूरी तरह से अलर्ट

वहीं भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व भारत में प्रवेश न कर सके.