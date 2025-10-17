Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2964983
Zee UP-UttarakhandKushinagar

Maharajganj News: दिवाली-धनतेरस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने सोनौली बॉर्डर पर फ्लैग मार्च

Maharajganj Alert: सीसीटीवी से बॉर्डर पर नज़र रखी जा रही है तो वही दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया. भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण कोई देश विरोधी तत्व नेपाल से भारत में ना प्रवेश कर सके इसको लेकर एसएसबी और पुलिस के जवान सीमा पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News
Maharajganj News

महाराजगंज/अमित त्रिपाठी: दीपावली एंव धनतेरस पर्व के मद्देनजर नेपाल के रास्ते कोई भी देश विरोधी तत्व भारत मे न प्रवेश कर सके इसको देखते हुए महराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद दिख रहे हैं. 

जांच के बाद ही एंट्री
भारत नेपाल के सबसे संवेदनशील सीमा सोनौली पर एसएसबी के जवान नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन जांच के साथ-साथ उनके आई कार्ड की भी जांच करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है साथ ही साथ डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है. सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा का फ्लैग मार्च 
सीसीटीवी से बॉर्डर पर नज़र रखी जा रही है तो वही दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया.भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण कोई देश विरोधी तत्व नेपाल से भारत में ना प्रवेश कर सके इसको लेकर एसएसबी और पुलिस के जवान सीमा पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं. पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस के जवान लगातार पगडंडियों पर पिकेट लगाकर चेकिंग कर रहे हैं. बाज़ारो में पेट्रोलिंग कर रहे है एंव रेलवे स्टेशन समेत बस स्टेशनों पर भी पुलिस के जवान जांच कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 एसएसबी के जवान पूरी तरह से अलर्ट 
वहीं भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व भारत में प्रवेश न कर सके.

TAGS

Maharajganj NewsIndo-Nepal border AlertUP Newsdiwali 2025Indo-Nepal border

Trending news

Hariom valmiki murder
राहुल गांधी का फतेहपुर दौरा आज, दलित हरिओम वाल्‍मीकि के परिवार से करेंगे मुलाकात
diwali 2025
अनार-फुलझड़ी जलाएं नहीं खाएं और सभी को खिलाएं,इस दिवाली आप भी एक बार जरुर करें ट्राई
Maharajganj News
दिवाली-धनतेरस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट,SP का सोनौली बॉर्डर पर फ्लैग मार्च
Uttarakhand Winter Alert
उत्तराखंड मौसम में बड़ा ट्विस्ट! पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा
Varanasi News
यूपी का अनोखा मंदिर, जहां वरदान के साथ दोषियों को म‍िलता है दंड
DA
यूपी में 28 लाख राज्‍यकर्मियों की बल्‍ले-बल्‍ले, सीएम योगी ने दिया दिवाली तोहफा
ghazipur news
एक बार जो गिरा फ‍िर न उठा....गाजीपुर के लाल का देश की सेवा का सपना रह गया अधूरा
Uttarakhand news
उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज! मंत्री बनने की रेस में ये नाम सबसे आगे
Lucknow news
रैली से गदगद मायावती ने सीएम योगी की तारीफ की....बसपा सुप्रीमो ने सपा पर कसा तंज
Noida Airport News
अब चमकेगा नोएडा ट्रैफिक सिस्टम, बनेगा 25 किमी लंबा नया रोड, इन जिलो को भी होगा लाभ