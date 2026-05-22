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महराजगंज में हाहाकार: कई पेट्रोल पंप हुए 'ड्राई', 3 दिन से भूखे-प्यासे कतारों में खड़े किसानों की सूखने लगीं फसलें

Maharajganj News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है.  कंपनियों के 'नो किल्लत' के दावों के उलट महराजगंज के पेट्रोल पंपों पर एक-एक किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 22, 2026, 08:28 AM IST
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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते जो ईंधन की समस्या है वह अब भारत में साफ तौर पर देखने को मिल रही है.  हालांकि देश की बड़ी तेल की बड़े कंपनियों की ओर से साफ स्पष्ट किया गया है कि देश में तेल की कोई किल्लत नहीं है. लेकिन यूपी के महराजगंज जनपद में संचालित हो रहे पेट्रोल पंप पर तेल को लेकर लोगों की एक-एक किलोमीटर तक की लंबी कतारों देखी जा रही हैं. इसकेसाथ साथ ट्रैक्टर ट्रालियों पर लोग रात गुजारने को मजबूर दिख रहे हैं.

पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाने को मजबूर
स्थिति इतनी भयावाह है कि लोग जहां एक तरफ रात में पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाने को मजबूर हैं. लोग सुबह से ही इस कड़ी धूप में पेट्रोल और डीजल के लिए दर-दर ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें ईंधन नहीं मिल पा रहा है.  

किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें
कई पेट्रोल पंप तो अब ड्राई हो चुके हैं जहां ना तो पेट्रोल है और ना ही डीजल  और जहां मिल रहा है वहा कई किलोमीटर की लाइन देखने को मिल रही है. आपको बता दें समय से ईंधन की आपूर्ति ना होने से  किसानों की मुसीबत बढ़ गई है. किसान खरीब की फसल को लेकर डीजल के लिए दिन रात पेट्रोल पंप के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है. जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है.

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बिना खाए पिए पेट्रोल पंप पर डटे हैं किसान, फिर भी नहीं मिल रहा तेल
नौतनवा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर सुबह से ही डीजल के लिए परेशान किसानों ने कहा कि पिछले तीन दिनों से बिना खाए पिए पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें तेल नहीं मिल पा रहा है. किसानों का कहना है कि अब खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है.  समय से तेल के अभाव में खेतों में लगी सब्जी की फसल सूखने लगी है.  वही किसानों का दावा है कि पेट्रोल पंप पर पर्याप्त तेल की आपूर्ति न होने से खेतों में ट्रैक्टर और कृषि यंत्र संचालित नहीं हो पा रहे हैं जिससे कृषि कार्य बाधित हो रहा है.  अगर समय से ईंधन की आपूर्ति नहीं होती है तो किसानों को इस बार काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है ।

मालवाहक भी परेशान
तेल के कमी की किल्लत के साथ-साथ एक तरफ जहां आम जनमानस किसान परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ मालवाहक ट्रक ईंधन से चलने वाले चार पहिया वाहन और खेती-बाड़ी में जुटे ट्रैक्टर चालक भी परेशान हैं.  कई माल वाहक ट्रक तो तेल ना मिलने से पेट्रोल पंप पर कई दिनों से खड़े हैं जिससे ट्रक ड्राइवरों को खाने पीने की कमी भी होने लगी है. तेल ना मिलने के चलते खेतों में चलने वाला ट्रैक्टर भी अब खड़ा हो गया है जिससे खेतों की जुताई और बुवाई में काफी दिक्कत होने लगी है.

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