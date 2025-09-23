Shardiya Navratri 2025: महराजगंज के जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: शारदीय नवरात्रि की धूम आज हर तरफ है. मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है. मंदिर चाहे जहां का भी हो सब का एक अलग ही महत्व होता है. उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में स्थित मां आद्रवन देवी का मंदिर यहां पर जो कोई भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी हर मुराद जरुर पूरी होती है. मां के प्रति एक नाविक के कुचक्र और पांडव काल के कई कहानियों से जुड़े इस मंदिर में हर साल लाखों लोगों की भीड़ होती है. मां के दरबार की फैली लोकप्रियता के कारण यहां भारत के अनेक राज्यों के साथ-साथ नेपाल से भी काफी संख्या में मां के भक्त आते हैं और इस जंगल के बीच में स्थित दरबार में अपनी अरदास लगाते हैं.

महाराजगंज के फरेंदा में स्थित माँ लेहड़ा का भव्य मंदिर

इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कई हजार साल पहले यहां एक नदी बहती थी. जहां एक दिन माँ एक किशोरी का रूप रख कर गईं और नाव से नदी पार कराने को कहा. मां की सुंदरता से आशक्त हो नाविक ने उनसे छेडख़ानी करनी चाही जिस पर कुपित होकर माँ ने नाविक और नाव के साथ उसी छड़ जल समाधि ले ली. आज भी वह नदी यही पर बहती है और नाव के अवशेष दिखते है. साथ ही यही पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मां की अराधना की थी और द्रोपदी के आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांगने पर मां ने पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था.

भक्तों की मुरादें पूरी करती है मां लेहड़ा देवी

भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाली मां लेहड़ा देवी के इस मंदिर में हर रोज हजारों भक्तों का मेला लगा रहता है. लोग यहां आते हैं अपनी दुखों को लेकर और यहां से जाते हैं मुरादें पूरी कर के. भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस मंदिर पर जिस तरह भक्तों की हुजूम उमड़ रहा है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मां के दरबार में हाजिरी लगाने से जहां हर पाप कट जाते हैं. मां लेहड़ा वाली भक्तों की मुरादें भी पूरी करने का काम करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हमेशा होता है मंदिर में नृत्य

इस मंदिर में एक प्रथा है कि जो भी यहां नर्तकी को अपने आंचल पर नचावत है उसकी हर मुराद पूरी होती है जिस कारण हर समय यहां पर नृत्य होता रहता है. इसके साथ ही शादी विवाह और मुंडन के कार्यक्रम भी यहां पर होते रहते हैं. इस समय भारत के अनेक प्रांतो के अलावा नेपाल से भी भारी संख्या में भक्तों का हुजूम रहता है. यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि उन्होंने यहां मां के दरबार में जो भी अरदास लगाई है मां उसे जरूर पूरा किया करती है.

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, देखिए मंदिरों से खास तस्वीरें

