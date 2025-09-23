Shardiya Navratri 2025: महराजगंज के जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2933280
Zee UP-UttarakhandKushinagar

Shardiya Navratri 2025: महराजगंज के जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!

Shardiya Navratri 2025: महाराजगंज का लेहड़ा देवी मंदिर शक्तिपीठ की मान्यताएं पांडव काल से जुड़ी हैं. कहा जाता है कि यहीं पर द्रौपदी ने आंचल फैलाकर भगवान से मिन्नत की थी और देवी मां ने पांडवों को जीत का आशीर्वाद दिया था. शारदीय नवरात्रि में भारत के साथ-साथ नेपाल के भी श्रद्धालु आते हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News
Maharajganj News

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: शारदीय नवरात्रि की धूम आज हर तरफ है. मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है.  मंदिर चाहे जहां का भी हो सब का एक अलग ही महत्व होता है. उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में स्थित मां आद्रवन देवी का मंदिर यहां पर जो कोई भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी हर मुराद जरुर पूरी होती है.  मां के प्रति एक नाविक के कुचक्र और पांडव काल के कई कहानियों से जुड़े इस मंदिर में हर साल लाखों लोगों की भीड़ होती है.  मां के दरबार की फैली लोकप्रियता के कारण यहां भारत के अनेक राज्यों के साथ-साथ नेपाल से भी काफी संख्या में मां के भक्त आते हैं और इस जंगल के बीच में स्थित दरबार में अपनी अरदास लगाते हैं.

महाराजगंज के फरेंदा में स्थित माँ लेहड़ा का भव्य मंदिर
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कई हजार साल पहले यहां एक नदी बहती थी. जहां एक दिन माँ एक किशोरी का रूप रख कर गईं और नाव से नदी पार कराने को कहा. मां की सुंदरता से आशक्त हो नाविक ने उनसे छेडख़ानी करनी चाही जिस पर कुपित होकर माँ ने नाविक और नाव के साथ उसी छड़ जल समाधि ले ली.  आज भी वह नदी यही पर बहती है और नाव के अवशेष दिखते है.  साथ ही यही पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मां की अराधना की थी और द्रोपदी के आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांगने पर मां ने पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था.

भक्तों की मुरादें पूरी करती है मां लेहड़ा देवी
भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाली मां लेहड़ा देवी के इस मंदिर में हर रोज हजारों भक्तों का मेला लगा रहता है. लोग यहां आते हैं अपनी दुखों को लेकर और यहां से जाते हैं मुरादें पूरी कर के. भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस मंदिर पर जिस तरह भक्तों की हुजूम उमड़ रहा है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मां के दरबार में हाजिरी लगाने से जहां हर पाप कट जाते हैं. मां लेहड़ा वाली भक्तों की मुरादें भी पूरी करने  का काम करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हमेशा होता है मंदिर में नृत्य
इस मंदिर में एक प्रथा है कि जो भी यहां नर्तकी को अपने आंचल पर नचावत है उसकी हर मुराद पूरी होती है जिस कारण हर समय यहां पर नृत्य होता रहता है. इसके साथ ही शादी विवाह और मुंडन के कार्यक्रम भी यहां पर होते रहते हैं.  इस समय भारत के अनेक प्रांतो के अलावा नेपाल से भी भारी संख्या में भक्तों का हुजूम रहता है.  यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि उन्होंने यहां मां के दरबार में जो भी अरदास लगाई है मां उसे जरूर पूरा किया करती है.

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, देखिए मंदिरों से खास तस्वीरें
 

TAGS

Shardiya Navratri 2025Lehra Devi Mandirmaharajganj Lehra Devi Mandir

Trending news

Shardiya Navratri 2025
जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!
Gorakhpur Deepak murder case
गोरखपुर में दीपक हत्याकांड में एक्शन,पिपराईच थानेदार सस्पेंड,9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Aligarh road accident
अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कार और मिनी बस में टक्कर के बाद लगी आग, 5 लोग जिंदा जले
Azam Khan out of jail
बस कुछ देर में.. 23 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे आजम खान! सीतापुर में धारा 144 लागू
aligarh latest news
पानीपुरी खाने वाले सावधान! अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा
Bareilly latest news
I Love Mohammad पोस्टर हटाने वाले के हाथ काट दूंगा- बयान देने वाले डॉ. नफीस पर FIR
Aazam Khan in Sitapur Jail
आजम खान की कल होगी रिहाई, 23 महीने से जेल में थे बंद
kanpur latest news
कानपुर कमरे में बंद कर महिला को सांप से डसाया, बाहर खडे़ हंसते रहे ससुरालवाले
uttar pradesh good news
बीमारू से बेमिसाल तक... UP 16 सरप्लस रेवेन्यू वाले राज्यों की सूची में पहुंचा टॉप पर
Varanasi News
10 लाख दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट, देव दीपावली को लेकर योगी सरकार की तैयारियां
;