kushinagar News: कमजोर दिल वाले न देखें ये वीडियो..सड़क पर गिरे युवक को कुचलती चली गई कार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: यूपी के कुशीनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. रात के अंधेरे में सड़क पर बेसुध पड़े एक युवक को एक सफेद रंग की लग्जरी कार ने बेरहमी से कुचल दिया और फिर फरार हो गई. पडरौना इलाके में हुई दिल दहला देने वाली इस घटना को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पडरौना बस स्टेशन के सामने का मामला

यह तस्वीरें पडरौना के सरकारी बस स्टेशन के सामने की हैं. रात के 10 बजकर 27 मिनट का समय था. सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हैं…लोग आ-जा रहे थे. इसी दौरान एक युवक आता है…और लड़खड़ाकर गिर जाता है. कुछ ही सेकेंड में वो बेसुध होकर पड़ा रहता है. यही वो पल था जो आगे जाकर एक हॉरर सीन में बदल गया. सड़क किनारे खड़ी सफेद लग्जरी कार स्टार्ट होती है, कुछ देर रुकती है लेकिन फिर अचानक आगे बढ़ती हैऔर बेसुध पड़े युवक को बेरहमी से कुचल देती है.

युवक को घसीटते हुए निकला कार सवार

कार चालक न तो रुका न ही बचाने की कोशिश की बल्कि युवक को कुछ मीटर तक घसीटते हुए आगे निकल गया. CCTV फुटेज देखकर साफ लगता ह कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर की गई वारदात हो सकती है. वीडियो देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या कार चालक ने युवक को देखा नहीं?या फिर देखने के बाद भी जानबूझकर कुचलने का फैसला लिया?"

युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम

इस घटना में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई..जबकि कार चालक फरार है…पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर कार और चालक की तलाश कर रही है...कुशीनगर में सड़क पर हुआ ये खौफनाक खेल…सिर्फ एक हादसा था…या फिर सोची-समझी साजिश?CCTV फुटेज के हर फ्रेम में इस वारदात की कहानी छुपी है…और पुलिस अब उसी कहानी का सच जानने में जुटी है."