kushinagar News: कमजोर दिल वाले न देखें ये वीडियो..सड़क पर गिरे युवक को कुचलती चली गई कार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2873538
Zee UP-UttarakhandKushinagar

kushinagar News: कमजोर दिल वाले न देखें ये वीडियो..सड़क पर गिरे युवक को कुचलती चली गई कार, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

kuahinagar News: यूपी के कुशीनगर जिले का एक रोंगट खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक कार सवार सड़क पर गिरे युवक पर गाड़ी  चढ़ाकर निकल जाता है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kushinagar News
Kushinagar News

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: यूपी के कुशीनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. रात के अंधेरे में सड़क पर बेसुध पड़े एक युवक को एक सफेद रंग की लग्जरी कार ने बेरहमी से कुचल दिया और फिर फरार हो गई. पडरौना इलाके में हुई दिल दहला देने वाली इस घटना को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पडरौना बस स्टेशन के सामने का मामला
यह तस्वीरें पडरौना के सरकारी बस स्टेशन के सामने की हैं. रात के 10 बजकर 27 मिनट का समय था. सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हैं…लोग आ-जा रहे थे. इसी दौरान एक युवक आता है…और लड़खड़ाकर गिर जाता है. कुछ ही सेकेंड में वो बेसुध होकर पड़ा रहता है. यही वो पल था जो आगे जाकर एक हॉरर सीन में बदल गया. सड़क किनारे खड़ी सफेद लग्जरी कार स्टार्ट होती है, कुछ देर रुकती है लेकिन फिर अचानक आगे बढ़ती हैऔर बेसुध पड़े युवक को बेरहमी से कुचल देती है.

युवक को घसीटते हुए निकला कार सवार
कार चालक न तो रुका न ही बचाने की कोशिश की बल्कि युवक को कुछ मीटर तक घसीटते हुए आगे निकल गया. CCTV फुटेज देखकर साफ लगता ह कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर की गई वारदात हो सकती है. वीडियो देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या कार चालक ने युवक को देखा नहीं?या फिर देखने के बाद भी जानबूझकर कुचलने का फैसला लिया?"

युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम
इस घटना में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई..जबकि कार चालक फरार है…पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर कार और चालक की तलाश कर रही है...कुशीनगर में सड़क पर हुआ ये खौफनाक खेल…सिर्फ एक हादसा था…या फिर सोची-समझी साजिश?CCTV फुटेज के हर फ्रेम में इस वारदात की कहानी छुपी है…और पुलिस अब उसी कहानी का सच जानने में जुटी है."

TAGS

kuahinagar News

Trending news

kuahinagar News
कमजोर दिल वाले न देखें ये वीडियो..कुशीनगर में सड़क पर गिरे युवक को कुचलती चली गई कार
Hardoi News
चोरी के इरादे से घुसे युवक ने बिल्डिंग से लगाई छलांग,नीचे खड़ी भीड़ देखकर रह गई सन्न
jaunpur news
जौनपुर में 5 हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा, आम बीनने के विवाद में हुई थी हत्या
Balrampur Weather
बलरामपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के खिले चेहरे, जलभराव से आमजन परेशान
bijnor news
भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए 60 साल इंतजार, भावुक कर देगी बालेश की कहानी
Raksha Bandhan
यूपी में रक्षाबंधन की धूम,भाई की कलाई पर बहनें बांध रही राखी,सीएम योगी ने दी की बधाई
Amroha News
रक्षाबंधन से पहले अमरोहा में बड़ा हादसा, राखी खरीद घर जा रहे बाइक सवार का एक्‍सीडेंट
kanpur Dehat
कानपुर देहात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शिव मंदिर में खंडित मिलीं मूर्तियां
cm yogi news today
सीएम योगी ने मानी बच्चियों की जिद, राखी बंधवाकर मिठाई खाई, फिर दिया ये उपहार
amroha Latest news
ब्रेक लगाता तो बचता नहीं... अमरोहा में 'मौत' को छूकर बच निकला बाइक सवार
;