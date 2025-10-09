श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा

Shravasti Road Accident: श्रावस्ती से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा दिया. जिसके एक महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
Shravasti Road Accident: यूपी के श्रावस्ती जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ़्तार कार ने एक ही परिवार के चार लोगों को रौंद दिया. हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिनमे एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है.
कहां हुए ये घटना?
ये घटना इकौना इलाके की बाताई जा रही है. ऐसा बताया जा रहा है कि सभी लोग घर के बाहर बैठे थे, तभी अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार आगे जाकर सड़क किनारे पलट गई. वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया.
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.
खबर अपडेट की जा रही है...
