खुशखबरी! सिद्धार्थनगर के रास्ते चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस, बीजेपी सांसद का बड़ा ऐलान

सलमान आमिर/सिद्धार्थनगर: यूपी के सिद्धार्थनगर वालों के लिए अच्छी खबर है. गोरखपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिद्धार्थनगर से होकर गुजरेगी. इससे शहर के लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा. बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बुधवार को ये जानकारी दी.

बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने दी जानकारी

जगदंबिका पाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सिद्धार्थनगर को रेलवे की ओर से कई नई सुविधाएं कुछ दिन में मिलने जा रही हैं. इसमें कुछ नई ट्रेनें और जिले के विभिन्न तहसीलों से गुजरने वाली बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर खलीलाबाद की नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है. जगदंबिका पाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में रेलवे की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा गया है.

अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी

रेल मंत्री ने इसको संज्ञान में लेकर अश्विनी वैष्णव ने उन्हें अवगत कराया है कि गोरखपुर से दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से गोरखपुर वाया सिद्धार्थ नगर बलरामपुर और गोंडा के बीच होते हुए अपने गंतव्य को पहुंचेगी. इसके परिचालन की स्वीकृति दे दी गई है. इसी तरह गोरखपुर से बढ़नी रूट पर मेमू रेलगाड़ी 55061/55062 गोरखपुर नकहा जंगल- लखनऊ डालीगंज पैसेंजर के परिचालन और गोरखपुर नकहा जंगल से गोंडा वाया बढ़नी नई डेमू रेलगाड़ी के परिचालन को भी स्वीकृति दी गई है.

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चौरी चौरा एक्सप्रेस को बढ़नी तक विस्तार होगा

सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि गाड़ी संख्या 15003/15004 कानपुर अनवरगंज गोरखपुर चौरी चौरा एक्सप्रेस का बढ़नी तक विस्तार किए जाने की ऑपरेशनल फीजिबिलिटी की जांच कराई जा रही है. जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 12571/12572 गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस का प्रतिदिन परिचालन किए जाने की भी ऑपरेशनल फीजिबिलिटी की जांच कराई जा रही है. साथ ही 12571/12572 ट्रेन गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस का ठहराव शोहरतगढ़ में किए जाने को लेकर भी ऑपरेशनल फीजिबिलिटी की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

नए रेल लाइन विस्तार को गति दिया जाएगा

फीजिबिलिटी होने के बाद इन सभी मामलों में उचित निर्णय लिया जाएगा. जगदंबिका पाल ने बताया कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, खलीलाबाद की नई रेल लाइन जो की सिद्धार्थनगर जिले के कई तहसीलों से होकर गुजरेगी, इसका निर्माण कार्य के लिए लगभग 50% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. अधिकांश वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है. टेंडरिंग प्रक्रिया भी प्रगति पर है. इस नए रेल लाइन विस्तार के काम को प्राथमिकता के साथ पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया गया है.

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