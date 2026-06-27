कुशीनगर में दवा लेकर घर लौट रहे बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, तीन की मौत

Kushinagar News: कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. गोरखपुर से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है.