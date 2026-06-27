कुशीनगर में दवा लेकर घर लौट रहे बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, तीन की मौत

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Kushinagar News: कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. गोरखपुर से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है.
एक ही परिवार के थे तीन लोग
पुलिस के मुताबिक, मृतक हाटा कोतवाली अंतर्गत डुमरी सवागीपट्टी के रहने वाले थे. मृतकों में दो महिला और एक युवक शामिल है. तीन मौतों से गांव में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान 30 वर्षीय शालू, 22 वर्षीय माधुर और 55 वर्षीय अनिरुद्ध के रूप में हुई है. सीओ कुंदन सिंह ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.