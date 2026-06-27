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कुशीनगर में दवा लेकर घर लौट रहे बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, तीन की मौत

कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. गोरखपुर से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 27, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:11 PM IST
कुशीनगर में दवा लेकर घर लौट रहे बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, तीन की मौत
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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