योग का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व-कमांडेंट जगदीश प्रसाद

एसएसबी 66वी वाहिनी के कमांडेंट जगदीश प्रसाद ने कहा कि योग का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है. योग से हर व्यक्ति स्वस्थ्य रहने के साथ-साथ उसका शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक रहता है. निरोग रहने के लिए योग जरूरी है. जिससे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ-साथ देश के विकास के कार्यो में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि हम लगातार योग करते रहते हैं. सभी ने इस सेशन में हिस्सा लिया है. हम गांव के लोगों को भी योग सिखा रहे हैं, जिससे शरीर निरोग रहे.