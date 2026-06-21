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International Yoga Day:भारत-नेपाल सीमा पर योग दिवस की धूम, SSB जवानों ने किया सामूहिक योगाभ्यास

International Yoga Day 2026: महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 22वीं वाहिनी के जवानों ने नियमित योगाभ्यास किया.

Written ByAmit TripathiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 21, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:11 AM IST
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Image Credit: Maharajganj News

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