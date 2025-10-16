Advertisement
एसडीआई की कथित प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षक ने खाया ज़हर, दीपावली से पहले आर्थिक तंगी ने बढ़ाई टेंशन

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एसडीआई की कथित प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षक ने जहर खा लिया. फिलहाल उन्हें ज़िलाकित्सालय में भर्ती कराया जा रहा है

Oct 16, 2025
Siddharthnagar News/Salman Aamir: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक शिक्षक ने कथित रूप से एसडीआई की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर ज़हर खा लिया. समय रहते इलाज मिलने से शिक्षक की जान बच गई है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

कहां का है ये मामला?
ये मामला इटवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भदोखर भदोखरी का है.  जानकारी के अनुसार, विद्यालय में तैनात शिक्षक शौकेंद्र का आरोप है कि एसडीआई इटवा राजेश कुमार द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था. दीपावली से पहले उनका वेतन भी रोक दिया गया, जिससे वह आर्थिक तंगी में आ गए थे. 

डॉक्टरों ने क्या बताया?
इसके अलावा उन्हें बार-बार भनवापुर, डुमरियागंज और इटवा बुलाकर रजिस्टर, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन कार्यों के लिए दबाव बनाया जाता था. मानसिक तनाव और डिप्रेशन के चलते बीती रात उन्होंने कथित तौर पर ज़हर खा लिया. इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि शौकेंद्र को रात में कुछ लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे. उन्होंने ज़हरीला पदार्थ खाया हुआ था, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ज़िलाकित्सालय रेफर किया गया.

घटना की सूचना पर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राधा रमण त्रिपाठी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित करने की कई शिकायतें पहले भी मिली हैं. किसी को इस हद तक प्रताड़ित करना कि उसकी जान पर बन आए, यह घोर निंदनीय है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और संबंधित अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं.  वहीं, मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता शिक्षक के इलाज की है. इलाज के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. 

