Kushinagar News: नाबालिग छात्रा से हैवानियत करने वाले को उम्रकैद! 5.25 लाख का लगा जुर्माना, वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ कोर्ट का कड़ा फैसला

 Kushinagar News: कुशीनगर में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी शिक्षक मैनुदीन अंसारी को पोक्सो अदालत ने उम्रकैद और ₹5,25,000 जुर्माना लगाया. 80% राशि पीड़िता को मिलेगी.  कोर्ट ने कहा गुरु-शिष्य संबंध पवित्र, इसका दुरुपयोग समाज के लिए कलंक. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:35 PM IST
कुशीनगर न्यूज/प्रमोद कुमार गौर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में  छात्रा से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पोक्सो न्यायालय ने आरोपी स्कूल शिक्षक मैनुदीन अंसारी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर ₹5,25,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 80% राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने फैसले में कहा कि “गुरु-शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, इसका दुरुपयोग समाज के लिए कलंक है.” इस फैसले को क्षेत्र में नजीर के रूप में देखा जा रहा है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा
मामला कसया क्षेत्र के कृषक इंटर कॉलेज का है, जहां आरोपी शिक्षक मैनुदीन अंसारी पढ़ाया करता था. बताया जाता है कि वह छात्रा को ट्यूशन के बहाने अपने कब्जे में लेता था और दबाव बनाकर उसका शोषण करता रहा. कुछ समय बाद आरोपी का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही मामला तूल पकड़ा और छात्रा के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

जांच और सुनवाई में क्या हुआ
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सुनवाई के दौरान अदालत में साक्ष्य और डिजिटल प्रमाण पेश किए गए. मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और वायरल वीडियो ने मामले को स्पष्ट रूप से आरोपी के खिलाफ मजबूत किया।

न्यायालय ने कहा कि एक शिक्षक का दायित्व छात्र के भविष्य को दिशा देना होता है, लेकिन आरोपी ने इस पवित्र संबंध को कलंकित किया और नाबालिग की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया इसलिए उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।

अदालत का कड़ा संदेश
कोर्ट ने फैसले में व्यवस्था दी कि पीड़िता को आर्थिक एवं मानसिक रूप से सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए मुआवजा उसकी पुनर्वास में मदद करेगा। साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए.

