Kushinagar News: साहब! चोरी तो मैंने नहीं की...चोर ने पुलिस के सवाल पर ऐसा दिया जवाब, सच्चाई जान हर कोई अवाक!

Kushinagar Crime News: कहते हैं 'सत्य की राह कठिन होती है', लेकिन कुशीनगर में एक शख्स ने इस कहावत को नया मोड़ दे दिया है. रात के एक बजे जब पूरा इलाका नींद में था, तब एक युवक 'सत्य की खोज' में सड़कों पर भटकता मिला. इसके बाद जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो जवाब ऐसा मिला कि थाना हंसी से गूंज उठा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

सत्य की खोज में निकला-संदिग्ध

दरअसल, विशुनपुरा थाना क्षेत्र के ठाडीभर चौराहे पर पुलिस की टीम रात में गश्त पर थी. तभी अचानक पुलिस की नजर एक संदिग्ध युवक पर पड़ी, जो धीरे-धीरे झोला लेकर कुछ तलाशते हुए जा रहा था. तभी पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की. पुलिस ने पूछा कि इतनी रात में वह कहां जा रहे है. फिर उसने तुरंत जवाब दिया. उसने बताया कि साहब, मैं सत्य की खोज में निकला हूं.

पुलिस से चोर ने क्या कहा?

संदिग्ध का जवाब सुनते ही पहले तो पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई चोर इतना 'दार्शनिक' जवाब दे सकता है, लेकिन जब थोड़ी 'कड़ाई से पूछताछ' हुई तो सामने आया कि जनाब इलाके में चोरी की नीयत से घूम रहे थे. पुलिस थाने पहुंचने के बाद भी चोर का जवाब वही था. साहब, चोरी तो मैंने नहीं की...बस सत्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था. जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

