Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3210332
Zee UP-UttarakhandKushinagar

कुशीनगर में मातम: ईंट भट्ठे के गड्ढे में डूबने से तीन मासूमों की मौत, खेलते-खेलते काल के गाल में समाए बच्चे, परिवार में कोहराम

Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई है. बच्चे खेलते-खेलते पानी से भरे गढ्ढे के पास पहुंच गए और किसी तरह उसमे ंडूब गए और इनकी मौत हो गई.

|Last Updated: May 09, 2026, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kushinagar news (Social media photo)
kushinagar news (Social media photo)

प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. ईंट भट्ठे के जलभराव गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि बच्चे खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे के पास पहुंचे थे. मृतकों में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं. इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

परिवार में मचा कोहराम
बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों रो-रोकर बेहाल हुए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक बच्चों के माता-पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते . मृतकों की पहचान 2.5 वर्षीय अनुष्का, 3 साल का अभय पटेल और 7 वर्षीय अनन्या के रूप में हुई है. 

सभी मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले
सभी मृतक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-जांजगीर के रहने वाले  बताए जा रहे हैं. सूचना पर पहुंची कसया पुलिस जांच में जुट गई है. कसया थाना क्षेत्र के मैनपुर ग्रामसभा के दिनापट्टी स्थित पंकज ईंट उद्योग भट्ठे की घटना है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

शादी समारोह में बवाल
 कुशीनगर में शादी समारोह में बवाल मच गया.  पंडित से कहासुनी के बाद माहौल खूनी संघर्ष में बदल गया. ग्रामीणों ने बरातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इस घटना में दूल्हा समेत 6 लोग घायल हो गए. शादी समारोह में लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई. कई घायल हो गए जिनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. बारात पक्ष ने नगदी और गहने गायब होने का आरोप लगाया. ये घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव की है.

Bahraich Accidents: कोहराम! बहराइच में सड़क हादसों ने छीनीं 8 जिंदगियां, अपनों की मौत से परिवारों में मचा चीख-पुकार

Good News: अलीगढ़ के चारों तरफ बनेगा 45 किमी का सुरक्षा घेरा, DPR तैयार...5 प्रमुख हाईवे को जोड़ेगा यह रूट!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Kushinagar NewsKushinagar latest NewsUP Newstragic accident in Kushinagarkushinagar incidentthree children died

Trending news

Kushinagar News
ईंट भट्ठे के गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की मौत, खेलते-खेलते काल के गाल में समाए
Azamgarh news
मंगेतर के खून से रंगे थे हाथ,कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा;1.5 लाख का जुर्माना
varanasi bulldozer action
दालमंडी में योगी का 'बुलडोजर' एक्शन आज से: 3 दिनों के भीतर ढहेंगे 43 अवैध निर्माण
aligarh accident
अलीगढ़ सिविल लाइंस के पास दर्दनाक सड़क हादसा: जीजा की मौत, साले की हालत गंभीर
up breaking news
UP Breaking News Live: वाराणसी दालमंडी में आज फिर बुलडोजर एक्शन, यूपी में लेक्चरर भर्ती परीक्षा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Bahraich road accidents
बहराइच में सड़क हादसों ने छीनीं 8 जिंदगियां,अपनों की मौत से परिवारों में मचा कोहराम
UP Rain Alert
सावधान! पूर्वांचल में दिखेगा कुदरत का रौद्र रूप, 40-50 km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
Latest muzaffarnagar News
कॉलेज परिसर में दबी मिलीं अस्थियां, मुजफ्फरनगर के इंटर कॉलेज में बवाल
bulandshahr accident
बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, NH 34 पर खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, 5 की मौत
gonda news
'मेरी जिंदगी से चले जाओ', काबिल बनते ही पत्नी ने मांगा छुटकारा