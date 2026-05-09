कुशीनगर में मातम: ईंट भट्ठे के गड्ढे में डूबने से तीन मासूमों की मौत, खेलते-खेलते काल के गाल में समाए बच्चे, परिवार में कोहराम

प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. ईंट भट्ठे के जलभराव गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि बच्चे खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे के पास पहुंचे थे. मृतकों में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं. इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

परिवार में मचा कोहराम

बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों रो-रोकर बेहाल हुए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक बच्चों के माता-पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते . मृतकों की पहचान 2.5 वर्षीय अनुष्का, 3 साल का अभय पटेल और 7 वर्षीय अनन्या के रूप में हुई है.

सभी मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले

सभी मृतक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-जांजगीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सूचना पर पहुंची कसया पुलिस जांच में जुट गई है. कसया थाना क्षेत्र के मैनपुर ग्रामसभा के दिनापट्टी स्थित पंकज ईंट उद्योग भट्ठे की घटना है.

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शादी समारोह में बवाल

कुशीनगर में शादी समारोह में बवाल मच गया. पंडित से कहासुनी के बाद माहौल खूनी संघर्ष में बदल गया. ग्रामीणों ने बरातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इस घटना में दूल्हा समेत 6 लोग घायल हो गए. शादी समारोह में लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई. कई घायल हो गए जिनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. बारात पक्ष ने नगदी और गहने गायब होने का आरोप लगाया. ये घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव की है.

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