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कुशीनगर में ताबड़तोड़ फायरिंग! बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती

Kushinagar News: कुशीनगर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली. जहां शांत रात अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठी, जब महज 10 मिनट के भीतर दो अलग-अलग जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:56 PM IST
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Kushinagar firing News
Kushinagar firing News

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं.  इस वारदात ने लोगों के दिलों में डर बैठा दिया है. सबसे पहले चकबंदी के पास बदमाशों ने सभासद मोहम्मद आरिफ के घर को निशाना बनाया और लगातार तीन राउंड फायरिंग की. इलाके के लोग अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि तभी किसान चौक के पास समाजसेवी विक्की के कमरे पर भी दो गोलियां दाग दी गईं.

कहां की है ये घटना?
कप्तानगंज नगर में देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मिली जानकारी के अनुसार, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में महज 10 मिनट के भीतर बदमाशों ने दो अलग-अलग जगहों को निशाना बनाया. सबसे पहले चकबंदी के पास सभासद मोहम्मद आरिफ के घर पर तीन राउंड फायरिंग की गई. इसके कुछ ही मिनटों बाद किसान चौक के पास समाजसेवी विक्की के कमरे पर भी दो राउंड गोलियां चलाई गईं.

बताया जा रहा है कि हमलावर एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश बदमाश थे, जो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. हालांकि, घटनास्थल से पुलिस को गोली के खोखे मिले हैं, जिनके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है.

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घटना की तस्वीरें पास में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई हैं. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश किस तरह बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं. स्थानीय निवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है. गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में यह चौथी फायरिंग की घटना है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार-बार हो रही इन घटनाओं के बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं और क्या पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? 

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