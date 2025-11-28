Advertisement
Zee UP-UttarakhandKushinagar

कुशीनगर में बुखार का कहर! एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत, दो सगी बहनें और भाई की गई जान

kushinagar News: एक ही परिवार के तीन बच्चों की बुखार से मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम डेरा डाले हुए है. अफसरों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:56 PM IST
प्रमोद कुमार/कुशीनगर: कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के ढोलहा गांव में एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. तीन मौतों से पूरा गांव सदमे में आ गया. आरोप है कि मासूम तीनों बच्चों को बुखार था, पास के ही झोलाझाप डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आए थे. दवा खाते ही बच्चों की हालत खराब हो गई. अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहां उनकी जान नहीं बच सकी. 

एक सप्ताह से आ रहा था बुखार 
ढोलहा गांव के गुलहरिया टोला निवासी पिंटू गौड़ की सात वर्षीय बेटी मंजू को एक सप्ताह से बुखार आ रहा था. झोलाछाप डॉक्टर के यहां से उपचार करा रहे थे, बुखार न ठीक होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां बुधवार देर रात उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद तीन वर्षीय दूसरी बेटी खुशी की तबीयत बिगड़ने पर उसे भी जिला मुख्यालय ले जाया गया. 

दूसरी बच्ची की मौत 
खुशी की हालत बिगड़ती देख चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां शुक्रवार को खुशी की भी मौत हो गई. इधर पिंटू के बडे भाई दशरथ के 5 वर्षीय बेटे कृष्णा को भी तेज बुखार होने पर शुक्रवार सुबह पडरौना ले जाया जा रहा था. रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. तीन मौतों की सूचना स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को हुई तो गांव पहुंच गए. 

गांव के बच्चों का सैंपल लिया जा रहा 
स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए है. सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार मौर्य ने बताया कि टीम पिछले दो दिनों से कैंप कर बच्चों की जांच की जा रही है. मौत के कारणों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 57 बच्चों की जांच की है. बुखार, मलेरिया व डेंगू की जांच के लिए उनके सैंपल लिए गए हैं. 

