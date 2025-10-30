जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर में भीषण हादसे, कहीं श्रद्धालु पलटी गाड़ी में फंसे, तो कहीं रफ्तार ने मचाई तबाही

UP Road Accidents News/अजीत सिंह/ प्रमोद कुमार गौर/राजकुमार दीक्षित: यूपी में आज सड़कों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला. जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर से तीन बड़े सड़क हादसों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें कई लोग घायल हो गए. लगातार बढ़ते सड़क हादसे एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं. प्रशासन ने सभी जिलों में जांच के आदेश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

जौनपुर में दर्दनाक हादसा

लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर के पास वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हो गए, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. ये सभी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि जा रहे थे. टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. जिलाधिकारी ने बताया कि सभी का इलाज चल रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर

नेशनल हाईवे-28 पर हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने डिवाइडर तोड़कर मकान की छत से टक्कर मार दी. गाड़ी करीब 150 की रफ्तार में दौड़ रही थी. हादसे के बाद स्कॉर्पियो सड़क पर पलट गई. चमत्कारिक रूप से, गाड़ी में सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए, सिर्फ मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा दिन में होता, तो बड़ी जानमाल की हानि हो सकती थी.

सीतापुर में बारातियों से भरी कार पलटी

सिधौली कोतवाली क्षेत्र के भांडिया ईदगाह के पास बारातियों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 8 लोग घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि सभी बारात से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.