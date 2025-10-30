Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2981078
Zee UP-UttarakhandKushinagar

जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर में भीषण हादसे, कहीं श्रद्धालु पलटी गाड़ी में फंसे, तो कहीं रफ्तार ने मचाई तबाही

UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश में गुरुवार का दिन सड़क हादसों से दहल गया. राज्य के अलग-अलग जिलों जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर में तीन बड़े हादसे हुए, जिनमें कई लोग घायल हो गए.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Up mojor Road Accident
Up mojor Road Accident

UP Road Accidents News/अजीत सिंह/ प्रमोद कुमार गौर/राजकुमार दीक्षित:  यूपी में आज सड़कों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला.  जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर से तीन बड़े सड़क हादसों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें कई लोग घायल हो गए.  लगातार बढ़ते सड़क हादसे एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं. प्रशासन ने सभी जिलों में जांच के आदेश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

जौनपुर में दर्दनाक हादसा
लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर के पास वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हो गए, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. ये सभी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि जा रहे थे. टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. जिलाधिकारी ने बताया कि सभी का इलाज चल रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर
नेशनल हाईवे-28 पर हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने डिवाइडर तोड़कर मकान की छत से टक्कर मार दी. गाड़ी करीब 150 की रफ्तार में दौड़ रही थी. हादसे के बाद स्कॉर्पियो सड़क पर पलट गई. चमत्कारिक रूप से, गाड़ी में सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए, सिर्फ मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा दिन में होता, तो बड़ी जानमाल की हानि हो सकती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीतापुर में बारातियों से भरी कार पलटी
सिधौली कोतवाली क्षेत्र के भांडिया ईदगाह के पास बारातियों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 8 लोग घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि सभी बारात से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

TAGS

UP Road AccidentsJAUNPUR ACCIDENTKushinagar AccidentSitapur accident

Trending news

UP Road Accidents
जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर में भीषण हादसे, कहीं श्रद्धालु पलटी गाड़ी में फंसे
prayagraj news
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गर्भवती पत्नी को नहीं मिली पति के साथ रहने की अनुमति
ayodhya 14 kosi parikrama
14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा भक्ति पथ
Bahraich Boat Accident Update
बहराइच में नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, CM ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश
Para Lucknow clash
जमीनी विवाद में दे-दनादन! पहले दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, फिर आधी रात चलीं गोलियां
SDM vehicle attacked
एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अफसरों ने भागकर बचाई जान, जमीन अतिक्रमण से जुड़ा है विवाद
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पर्वतीय इलाकों में होगी बारिश, जानिए IMD का नया अपडेट
ayodhya parikrama
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कुछ ही देर में, रामनगरी में तगड़ी सुरक्षा
Bahraich news
बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता
Lucknow latest news
पूर्वांचल में खुलेगा एक और विश्वविद्यालय, सीएम योगी की बड़ी सौगात