Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2984824
Zee UP-UttarakhandKushinagar

UP Encounter: मुजफ्फरनगर से बागपत तक ताबड़तोड़ मुठभेड़, एक साथ कई शहरों में बदमाशों पर गोलियों की बौछार, कुख्यात बदमाश समेत कई अरेस्ट

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच मुजफ्फरनगर बागपत कुशीनगर में पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Encounter: मुजफ्फरनगर से बागपत तक ताबड़तोड़ मुठभेड़, एक साथ कई शहरों में बदमाशों पर गोलियों की बौछार, कुख्यात बदमाश समेत कई अरेस्ट

Ankit/Kuldeep/Pramod/operation langda: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का असर लगातार देखने को मिल रहा है. बीते 48 घंटों में मुजफ्फरनगर, बागपत और कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ों में कई शातिर अपराधी पकड़े  गए. कुछ बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल भी हुए, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया. पुलिस ने सभी स्थानों पर अवैध हथियार, कारतूस और चोरी का सामान बरामद किया है.

मुज़फ्फरनगर, ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ में तीन बदमाश घायल
मुज़फ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ लगातार जारी है. बीते 24 घंटों में नई मंडी और सिटी कोतवाली क्षेत्र में तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में तीन बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया. घायल बदमाशों की पहचान नसीम, मुर्सलीन और निक्की के रूप में हुई है. इनमें मुर्सलीन पर 15 हजार और निक्की पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. तीनों पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस को कार्रवाई के दौरान तीन तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है. बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा.

कुशीनगर, 25 हजार का इनामी पशु तस्कर मुठभेड़ में ढेर
कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बोदरवार मार्ग पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई. इस दौरान 25 हजार रुपये का इनामी पशु तस्कर राकेश कुशवाहा पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुआ।.आरोपी तरया सुजान थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं. संयुक्त कार्रवाई स्वॉट टीम, कप्तानगंज और अहिरौली बाजार थाना पुलिस ने की। पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक और 900 रुपये कैश बरामद किया है. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बागपत, नलकूप चोरी गैंग के चार शातिर दबोचे
बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में नलकूपों पर हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल क्षेत्र में दबिश देकर मेरठ निवासी चार शातिर चोरों रिजवान, रशीद, वसीम और सुहेल को गिरफ्तार किया. इनके पास से चोरी किया गया सामान और अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं. पुलिस अब गैंग के अन्य साथियों की तलाश में लगी है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ से नेपाल तक अब सफर होगा सुपरफास्ट! बनेगा 102 KM लंबा हाईवे, इन जिलों की चमकेगी किस्मत
 

TAGS

UP Encounter

Trending news

bulandshahr news
बुलंदशहर में खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरी दो बहनें
electricity bill defaulters
बिल लटकाया तो बिजली भी जाएगी! कैसे करते हैं प्रार्थना पत्र डाउनलोड; वह भी सिखाया
Saharanpur news
Saharanpur News: कोबरा ने खत्म कर दी खतरों से खेलने वाले किसान की जिंदगी, जीभ पर उड़
Veeru of Sholay
लखनऊ में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतारा
Dua Raheem Restaurant
सील हो गया अलीगढ़ का दुआ रहीम रेस्टोरेंट, इस लापरवाही के कारण हुई बड़ी कार्रवाई
Bahraich news
बहराइच में धान क्रय केंद्र शुरू,धान खरीद में आंख की रेटिना से किसानों की बायोमेट्रिक
Dehradun
राष्ट्रपति मुर्मू का आज से तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरा, कई समारोह में करेंगी शिरकत
Bus Accident in Mathura
मथुरा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बेकाबू डग्गामार बस पलटी, कई घायल
Bahraich news
6 महीने के मासूम से दूर हुआ मां का आंचल,अंधेरे में छुपे बैठे जहरीले सांप ने काटा,मौत
Prayagraj
नैनी सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने की आत्महत्या,कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा