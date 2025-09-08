UP Encounter: यूपी में ढूंढ-ढूंढकर बदमाशों का एनकाउंटर, झांसी में फौजी को पीटने वाले पिता-बेटे अरेस्ट, मेरठ से कुशीनगर तक ठांय ठांय

कुलदीप/प्रमोद/अब्दुल/पीयुष/अमित/अंकित/UP Encounter: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है.लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने झांसी,मेरठ में दो जगह, कुशीनगर, महराजगंज में अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए.

झांसी में पिता-बेटे अरेस्ट

झांसी सदर बाजार थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर बदमाश फिरोज उर्फ जंगी पैर में गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसका बेटा आशिक को पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया. घायल हुए बदमाश के खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं में 20 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, गिरफ्त में आए बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित सैनिक कॉलोनी निवासी रिटायर्ड फौजी वीरभूषण सिंह के साथ 9 अगस्त को बदमाश और उसके बेटे ने मारपीट की थी, जिससे वह घायल हो गया था. केस दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. रात में पुलिस टीम का भगवंतपुरा के जंगल में बदमाशों से आमना सामना हो गया. पुलिस टीम ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तभी हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया. जब पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में फिरोज उर्फ जंगी नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया. फिर पुलिस ने उसके बेटे आशिक को घेराबंदी कर पकड़ लिया और घायल हुए बदमाश को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, कारतूस और एक बाइक बरामद की है. बदमाश फिरोज थाना सदर बाजार का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता

मेरठ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फायरिंग की घटना में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने इस मामले में दो बदमाशों को मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो अवैध तमंचे बरामद हुए हैं.

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

आमिर उर्फ जाडा: उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी बांस वाली गली के सामने शौकत कॉलोनी मदरसे वाली गली शहजाद के मकान में किरायेदार थाना लिसाड़ी गेट मेरठ (घायल)

मुनीर उर्फ दानिश उर्फ थ्री स्टार*: उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी आरा मशीन वाली गली थाना लिसाड़ी मेरठ (घायल)

अकरम उर्फ मोटा*: निवासी श्यामनगर रोड फातमा मस्जिद से आगे वाली गली थाना लिसाड़ी गेट मेरठ

बरामदगी का विवरण

2 अवैध तमंचे 315 बोर

2 जिंदा कारतूस 315 बोर

2 खोखा कारतूस 315 बोर

मेरठ -बाइक सवार नकाब पोश बदमाशों ने बुजर्ग को मारी गोली

मेरठ में बाइक सवार नकाब पोश बदमाशों ने बुजर्ग को गोली मारी थी. फायरिंग से इलाके मे दहशत मच गई थी. जानकारी के मुताबिक बुजर्ग इलियास मस्जिद से नमाज पढ़ कर निकल रहा था. घटना के बाद मेरठ पुलिस ने एक्शन लिया. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. असलहा बरामदगी के दौरान मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में दो आरोपी घायल हुए.निजी अस्पताल मे बुजुर्ग का इलाज चल रहा है. लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मेवगढ़ी की घटना है.

महराजगंज पुलिस मुठभेड़ में वांछित गो तस्कर कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में पुलिस व गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है. पुलिस के साथ हुR मुठभेड़ में वांछित अपराधी सलीम के पैर में गोली लगी है जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी गो तस्कर को सीएचसी परतावल में इलाज़ के लिए एडमिट करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि श्यामदेउरवा थाने में दर्ज मुकदमा का वांछित अपराधी सलीम किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाने वाला था. जिसके बाद पुलिस ने देर रात लगभग 2.30 बजे श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसवार नहर पुलिया के पास हुए मुठभेड़ में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सलीम के पैर में गोली लगी है जिसका इलाज कराया जा रहा है. श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि 28 वर्षीय वांछित अभियुक्त सलीम के पास से एक देशी तमंचा 315 बोर का एक अदद खोका कारतूस,315 बोर का जिंदा कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है.

कुशीनगर में सरेआम तमंचा लहराने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

सरेआम तमंचा लहराने वाले दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं.सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो.वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई. पुलिस ने आरोपियों राहुल यादव और मनमोहन शर्मा को दबोचा. कप्तानगंज के सुभाष चौक का मामला.

बागपत-पुलिस ओर लूटेरे के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में गोली लगने से लूटेरा हुआ घायल

बागपत में 24 घंटे में दूरी मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया हैं. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंबाला के चालक अमित चौपड़ा के साथ लूट करने वाले शातिर बदमाश सतेंद्र को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया हैं. पकड़े गए बदमाश के पास से वैगनआर कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं. वहीं पुलिस की गोली लगने से घायल संतेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार चल रहा हैं.

दरअसल, आपको बता दें कि शातिर बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. शातिर सतेंद्र ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अंबाला के रहने वाले अमित चौकड़ा की पांच सितंबर को अंबाला से शामली के लिए कार बुक की थी. इसके बाद शामली के पास पहुंचते ही बदमाशों ने उसस कार मोबाइल, सात हजार की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और कार चालक अमित चौपड़ा को दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के रास्ते से रमाला थाना क्षेत्र के जिवानी कंडेरा मार्ग पर पहुंचे और रेलवे अंडरपास के पास चालक को धक्का देकर फरार हो गए थे. फिलहाल पुलिस ओर लूटेरे के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर लुटेरा सतेन्द्र गिरफ्तार हुआ है जिसके कब्जे से वेगनआर कार ओर तमँचा मय कारतूस बरामद हुआ है.

